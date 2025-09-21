Inter-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Inter-Sassuolo è la partita in programma oggi domenica 21 settembre alle ore 20.45. Tutto quello che c’è da sapere su orario, diretta TV e formazioni.

Inter-Sassuolo, partita valida per la 4a giornata di Serie A è in programma domenica 21 settembre alle ore 20:45. La formazione di Chivu è reduce da due sconfitte di fila in campionato contro Udinese e Juventus, ma ha ritrovato il sorriso in Champions. La squadra di Grosso ha battuto la Lazio riscattandosi dopo due ko e spera di allungare il suo momento positivo. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Partita: Inter-Sassuolo

Orario: 20:45

Dove: stadio San Siro, Milano

Quando: domenica 21 settembre

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 4a giornata di Serie A

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta TV

Dove vedere Inter-Sassuolo in TV? La partita in programma domenica 21 settembre a San Siro, con fischio d’inizio alle 20:45, per la 4ª giornata della Serie A 2025/26. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN sia su Smart TV che su televisori tradizionali grazie ad appositi dispositivi. Possibile seguire Inter-Sassuolo anche sul canale 214 di Sky, per chi ha attivato Zona DAZN.

Inter-Sassuolo, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Chi preferisce lo streaming potrà seguire Inter-Sassuolo in programma alle 20:45 sfruttando l'app di DAZN. Per gli abbonati basterà collegarsi all'app attraverso dispositivi portatili e computer. Nessuna diretta su Sky GO e NOW.

Inter-Sassuolo, le formazioni della partita della 4a giornata

Inter con il dubbio Lautaro. L'argentino dopo i problemi fisici degli scorsi giorni sembra essere pronto per tornare in avanti in coppia con Thuram. Dovrebbe accomodarsi in panchina, Pio Esposito. Sassuolo con il tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Maric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.