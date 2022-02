Inter-Roma dove vederla, Coppa Italia in TV su Mediaset o Rai: orario, canale e formazioni Al San Siro di Milano, l’Inter ospita la Roma nel primo quarto di finale di Coppa Italia. Inter-Roma si gioca oggi, martedì 8 febbraio, alle 21.00. Diretta TV in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. In palio la semifinale contro la vincente di Milan-Lazio.

A cura di Alessio Pediglieri

Inter-Roma di Coppa Italia si gioca stasera al San Siro di Milano dove i campioni d'Italia ospiteranno la Roma di Mourinho – che torna al Meazza da avversario – per i quarti del torneo nazionale. In palio la qualificazione alle semifinali. La partita tra i nerazzurri e i giallorossi è in programma alle ore 21.00 e si vede in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Aggiornamenti disponibili anche su InterTV.

Le probabili formazioni: l'Inter è reduce dal ko nel derby contro il Milan e dovrà affrontare il Napoli al Maradona in campionato: Inzaghi, dunque, costretto ad un minimo di turnover che vedrà Sanchez in gara dal primo minuti. Ancora indisponibili Correa e Gosens in casa nerazzurra. La Roma di Mourinho, che arriva dalle polemiche contro il Genoa, convoca Pellegrini. In attacco Abraham e, forse, Zaniolo.

La partita si gioca con la classica formula della gara secca: se al 90′ si sarà in parità si andrà ai supplementari. Se dopo i due tempi da 15′ tutto sarà ancora in equilibrio, si andrà ai rigori dove, ad oltranza, si determinerà la squadra vincente. Chi passerà il turno sfiderà la vincente di Milan-Lazio (che si gioca domani mercoledì 9 febbraio).

Dove vedere Inter-Roma in diretta TV su Canale 5

Inter-Roma come per tutte le partite di Coppa Italia 2022, è una gara che si può vedere in diretta gratuitamente sulle reti Mediaset in TV. Il canale di riferimento è Canale 5 che seguirà tutto il match con ampi pre e post partita di commento.

Inter-Roma, dove vederla in diretta streaming

Chi vuole seguire il quarto di finale Inter-Roma in streaming può farlo, sempre senza costi aggiuntivi, in due modalità. La prima è collegandosi al portale sportivo di Mediaset (sportmediaset.it), la seconda è utilizzando il servizio di Infinity, sempre gratuitamente, cercando la diretta di Canale 5 e facendo partire il live streaming. Aggiornamenti anche su InterTV.

A che ora si gioca Inter-Roma di Coppa Italia

Inter-Roma si gioca a San Siro, in gara con formula secca ed è valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2022. La partita inizia alle 21:00 e in caso di parità proseguirà con i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Inter-Roma di Coppa Italia, le probabili formazioni

Pochi cambi sia per Mourinho che per Inzaghi, vista la delicatezza del match. Per entrambi proseguire in Coppa Italia significa moltissimo. L'Inter schiera quasi sicuramente la formazione del derby con l'unica eccezione di Sanchez dal 1′ al posto di Lautaro. Per Mourinho, un paio di cambi in mediana ma nulla più: Abraham continua ad essere il terminale di riferimento.

