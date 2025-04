video suggerito

Inter-Roma di Serie A, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Inter-Roma si gioca oggi, domenica 27 aprile alle 15:00 causa rinvio per la morte e i funerali di Papa Francesco. Diretta della partita garantita in esclusiva da DAZN in TV e in streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Inter-Roma si doveva disputare nella giornata di sabato 26 ma la scomparsa di Papa Francesco ha portato al cambiamento dei calendario: match in programma oggi domenica 27 aprile, alle 15:00 allo Stadio San Siro di Milano. Diretta in TV e streaming garantita da DAZN.

Una vigilia a dir poco complessa quella che ha visto l'avvicinamento alla gara di quest'oggi tra Inter e Roma, con frizioni sulla decisione di posticipare il match a causa del lutto nazionale per la morte del Papa che ha fatto slittare tutti gli eventi sportivi del sabato. Alla fine si è optato per la partita alle 15:00 anche se i nerazzurri avevano richiesto in un primo momento anche un rinvio a maggio, nel primo slot disponibile in calendario. Invece la gara si giocherà quest'oggi, in contemporanea a Fiorentina-Empoli.

L'Inter deve rialzare la testa dopo il KO di Bologna, pesantissimo soprattutto sul fronte mentale che ha visto i nerazzurri di Inzaghi soccombere a tempo scaduto, permettendo al Napoli di rifarsi prepotentemente sotto per la lotta scudetto. Ora, le due squadre sono appaiate a 71 punti a cinque giornate dal termine, inasprendo il testa a testa dal retrogusto tricolore. Per la Roma, invece, match di altrettanta vitale importanza per non vanificare l'incredibile rimonta sotto la guida di Ranieri che ha trascinato i giallorossi dal baratro del fondo classifica alla concreta speranza di potersi giocare ancora un accesso in Champions League.

Partita: Inter-Roma

Dove: San Siro

Quando: domenica 27 aprile

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 34a giornata di campionato

Dove vedere Inter-Roma in diretta TV: l'orario

Inter-Roma si gioca alle 15:00 a San Siro, oggi domenica 27 aprile. Una data e un orario obbligati da esigenze di calendario stringenti, in ottemperanza del lutto e i funerali per il Papa. DAZN garantirà la copertura integrale televisiva della partita, proponendo ai propri abbonati l'evento su Smart TV collegate via internet con dispositivi wireless o attraverso console di gioco.

Inter-Roma, dove vederla in diretta streaming

Anche in streaming DAZN garantisce la diretta esclusiva per gli abbonati di Inter-Roma: su PC collegandosi al portale e usufruendo dell'abbonamento attivo, sui dispositivi mobili attraverso l'app dedicata.

Inter-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Per Inzaghi testa alla Roma ma pensiero di riguardo anche al match di Champions contro il Barcellona per la semifinale di Champions League. Inter col classico 3-5-2 dove però ci potrebbero essere giocatori mischiati tra titolari e seconde linee. Senza Dumgries ancora ai box e con un Thuram convalescente, possibile spazio a Darmian e Correa dal 1′. Squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Per Ranieri tutti a consueta disposizione per il 3-4-2-1 che favorisce Dovbyk su Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Correa, Lautaro

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk