Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione ha preferito dribblare le domande di mercato sul futuro di Radja Nainggolan. La lista ufficiale dei convocati del mister salentino per la sfida con la Lazio però è un indizio importante sul Ninja, che è stato escluso. Questa volta il motivo non sembra la faringite che gli aveva impedito di partire per Benevento, ma la trattativa con il Cagliari che sta entrando nella sua fase decisiva.

Nainggolan escluso dai convocati di Lazio-Inter

Antonio Conte ha escluso Radja Nainggolan dalla lista dei convocati per la trasferta in casa della Lazio. Il Ninja dunque resterà ancora ai box dopo aver saltato anche il Benevento. Sono ore decisive per il suo futuro con la trattativa con il Cagliari nella sua fase cruciale a pochi giorni dal gong che sancirà la definitiva chiusura della finestra di mercato estiva. Questi i convocati dell'Inter in cui non compare il nome del belga:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni

Centrocampisti: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti

Nainggolan-Cagliari, la situazione di mercato

Radja Nainggolan avrebbe già da diversi giorni detto sì al possibile ritorno al Cagliari. A tal proposito il centrocampista sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio, che il Cagliari vorrebbe dal canto suo accollarsi. Manca però l'intesa tra i due club visto che i sardi non sembrano intenzionati a mettere sul piatto 10-12 milioni di euro, con il discorso sulle possibili contropartite che al momento è in stand-by. La situazione potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, anche perché la volontà del belga è chiara da tempo.