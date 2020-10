L’Inter si avvia verso gli ultimi giorni del mercato e la pista che porta al nome di Marcos Alonso appare complicata. Matteo Darmian, che ieri ha effettuato le visite mediche e ha firmato il contratto, potrebbe essere l’ultimo acquisto. Si è parlato molto di un possibile arrivo di Gervinho come quarto attaccante ma avrebbe deciso di puntare su Andrea Pinamonti come quarto attaccante per questa stagione.

L'Inter sta cercando un acquirente per Joao Mario ma dopo le voci delle scorse settimane non ci sono squadre che voglia accollarsi 3 milioni netti di ingaggio. Il club nerazzurro ha deciso che è fuori dal progetto e anche se dovessero partire Nainggolan e Vecino, non ci sarebbero opzioni di reintegro per il portoghese. Non gli è stata fatta neanche la foto ufficiale, unico in tutta la rosa. La storia si è conclusa, quei quasi