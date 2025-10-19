Inter pura criptonite per Gasperini, score desolante contro la sua ex squadra: in 10 anni solo una gioia

Gian Piero Gasperini quando incontra l'Inter sulla propria strada non riesce mai ad esprimere il proprio calcio. Una autentica "criptonite" per il tecnico che dopo la sconfitta con la Roma all'Olimpico nell'anticipo della 7a gara di campionato, allunga uno score impressionante di colpi a vuoto contro il suo ex club, evidenziando di subire oltremodo un "blocco" che non è capace di superare. Dopo la rete decisiva di Bonny e l'ultimo KO contro Chivu, per lui sono nove le sconfitte consecutive, ma c'è di più negli ultimi 10 anni da avversario contro l'Inter è riuscito a vincere solamente in una occasione, risalente alla stagione 2018-2019.

Gasperini, la scalata in Serie A: dal Genoa alla conferma con l'Atalanta fino alla sfida con la Roma

Un autentico "guru" a Bergamo ma stimato e applaudito ovunque si sia seduto in panchina perché Gasperini nel corso della sua carriera pluriennale si è guadagnato la nomea, prima di nuovo tecnico emergente di livello e poi ottenendo di diritto il titolo di uno degli allenatori migliori nell'esprimere un calcio vincente e divertente. Con l'Atalanta tutto ciò che ha ottenuto è già entrato nella storia del club, non ultima la clamorosa vittoria in Europa League e le ripetute qualificazioni in Champions. Ma anche precedentemente, nella piazza di Genova – sponda rossoblù – è ricordato e rimpianto per la promozione in A e le vittorie nei derby contro la Sampdoria. Così come ha lasciato un'ottima traccia nei suoi inizi a Crotone e nella parentesi rosanero di Palermo.

Gasperini da neo tecnico della Roma prima dell’ennesima sconfitta contro l’Inter, saluta Chivu

Gasperini e l'Inter: l'ingloriosa parentesi nerazzurra di sole 4 partite (e 3 perse)

Unico neo, l'Inter appunto: un'avventura che avrebbe potuto catapultarlo ancor prima di quanto avvenuto nel firmamento dei grandi e che invece ha segnato una macchia indelebile per una parentesi a dir poco negativa: nell'estate 2011 firma un contratto di due anni, durerà 4 partite di cui tre perse per un esonero immediato che lo condanna ad entrare nella storia nerazzurra al contrario, come il tecnico che mai è riuscito a vincere una gara. Il tutto corollato da polemiche e lunghissime scie velenose per un rapporto che negli anni si è inasprito e che ogni volta è ricordato come un periodo da dimenticare. Così, da possibile condottiero è diventato uno dei principali antagonisti nerazzurri, soprattutto sul fronte tifoseria interista che non ha mai digerito parole e pensieri di Gasperini su quel periodo.

Lo score desolante di Gasperini contro l’Inter negli ultimi 10 anni (fonte, Transfermarkt)

Gasperini da avversario dell'Inter, l'imbarazzante statistica: 10 anni e 1 sola vittoria

Un periodo che evidentemente ha lasciato nell'inconscio del tecnico qualche ruggine che il tempo non è riuscito a portare via. Se è vero che Gasperini anche a Roma sta confermando doti indubbie di qualità nella gestione dello spogliatoio e in campo, dando da subito traccia della propria mano e un'impronta che fin qui ha messo in ordine le fila giallorosse, è pur vero che davanti all'Inter è ancora una volta crollato. Per l'ennesima volta, perché da dieci anni a questa parte, in 20 partite in cui ha sfidato l'Inter, ha vinto solamente una volta, nella stagione 2018/2019 4-1 a Bergamo con l'Atalanta. Prima e dopo solo cocenti umiliazioni. Con un filotto attuale di ben 9 sconfitte consecutive, iniziate nel 2022 e che non accennano a fermarsi, col KO di sabato 18 ottobre all'Olimpico.