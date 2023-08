PSG-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Inter-PSG è l’amichevole in programma oggi alle 12:00 italiane (19:00 di Tokyo). Un test di lusso per Inzaghi che proverà ancora i nuovi arrivi: Bisseck, Thuram e Frattesi potrebbero partire titolari. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Amichevole di lusso per l'Inter di Simone Inzaghi che oggi, martedì 1 agosto, affronterà il PSG di Luis Enrique nella partita amichevole della tournée giapponese. La partita è in programma alle 12:00 ora italiana (le 19:00 a Tokyo) e sarò trasmessa in diretta TV e streaming in coesclusiva su Sky e Dazn.

Dopo il pari con l'Al-Nassr dell'ex Brozovic, oggi l'Inter si vedrà di fronte un altro giocatore che ha lasciato i nerazzurri: si tratta di Milan Skriniar, reduce da una prestazione individuale non brillante contro l'Osaka. Il difensore dovrebbe essere schierato tra i titolari da Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Inter-PSG: Inzaghi potrebbe puntare da subito sui nuovi innesti per dar loro possibilità di mettere minuti e intesa nelle gambe. Bisseck, Thuram e Frattesi potrebbero partire titolari, mentre si attende di conoscere chi sarà il nuovo numero 1 tra i pali dopo le partenze di Handanovic e Onana e la cessione di Radu.

Partita: Inter-PSG

Dove: New National Stadium (campo neutro, Tokyo)

Quando: 1° agosto 2023

Orario: 12:00 (19:00 orario di Tokyo)

Diretta TV: DAZN e Sky (251 e Sport Calcio)

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, Now

Competizione: amichevole

Dove vedere Inter-PSG in diretta TV: il canale

L'amichevole di Tokyo in programma alle 12:00 italiane vedrà di fronte il PSG di Luis Enrique e l'Inter di Simone Inzaghi chiamata ad una nuova prestazione positiva dopo il pareggio (1-1) contro l'Al Nassr di Brozovic. La gara è in programma in TV sia su DAZN sia su Sky (canale 251 e Sport Calcio) per i soli abbonati.

Inter-PSG, dove vederla in diretta streaming

Inter-PSG è visibile anche in diretta online. Per il live streaming, sempre e solo dietro abbonamento, ci si può collegare al sito di DAZN (o usarne l'app decicata) oppure adoperare l'app mobile di Sky, SkyGo. Per gli utenti Sky opzione anche on demand con il servizio offerto da Now.

Amichevole Inter-PSG, le probabili formazioni

Contro l'Al Nassr l'Inter ha pareggiato 1-1, adesso dovrà ripetersi contro il nuovo PSG di Luis Enrique. Per Simone Inzaghi problemi ancora in porta dove si attende il titolare viste le partenze di Radu. Handanovic e soprattutto Onana. Il tecnico potrebbe comunque puntare molto sui nuovi arrivati come Bisseck, Thuram e Frattesi. Panchina iniziale invece per Cuadrado.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi

Probabile formazione PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Ndour; Soler, Ekitike, Asensio. All. Luis Enrique