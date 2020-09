Tutto facile per l'Inter contro il Pisa. Show della squadra di Antonio Conte che davanti ai mille tifosi presenti al Meazza ha superato con un perentorio 7-0 la squadra toscana. Tra i protagonisti del successo Christian Eriksen che ha sfoderato un'ottima prova nelle vesti di trequartista, impreziosita da una doppietta. Gli altri gol sono arrivati da Lautaro Martinez, autore di una tripletta, Lukaku e Gagliardini.

L'Inter travolge il Pisa in amichevole 7-0

Inter show nell'amichevole contro il Pisa. Il risultato di 7-0 la dice lunga sulla differenza di valori in campo, con la formazione di Antonio Conte che dopo 20′ era già sul 4-0, grazie ai gol di Lukaku, Gagliardini, Lautaro ed Eriksen. Gli ultimi due hanno trovato modo di impreziosire il loro score: se l'argentino ha segnato altre due reti, il danese in grande spolvero ha messo a referto la sua personale doppietta. Tante indicazioni positive dunque per un'Inter molto simile a quella che probabilmente vedremo all'esordio in campionato nella seconda giornata di Serie A contro la Fiorentina il prossimo 26 settembre dopo il rinvio della sfida della prima giornata contro il Benevento.

Come ha giocato l'Inter contro il Pisa

Antonio Conte ha puntato sul solito 3-5-2 con Bastoni a completare il reparto difensivo con D'Ambrosio e Kolarov, al posto dell'infortunato de Vrij. Sulle corsie velocità e qualità è stata garantita da Perisic e Hakimi, entrambi nel vivo del gioco e molto attivi. In mediana spazio a Barella e Gagliardini alle spalle di Eriksen, che si è messo in mostra soprattutto per la lucidità con cui è entrato in tutte le azioni più pericolose della squadra di casa, supportando alla perfezione il tandem Lukaku-Lautaro.

Il tabellino di Inter-Pisa 7-0

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (1′ st Radu 97); 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni (20′ st Pirola 31), 11 Kolarov; 98 Hakimi (20′ st Dalbert 29), 23 Barella (20′ st Agoumé 32), 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku (20′ st Salcedo 19), 10 Lautaro (20′ st Sanchez 7).

A disposizione: 27 Padelli, 6 de Vrij, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 77 Brozovic.

Allenatore: Antonio Conte.

PISA: 1 Perilli (1′ st Loria 22); 2 Birindelli (1′ st Pisano 3), 8 Caracciolo (1′ st Belli 4), 14 Marin (30′ st Pompetti 5), 19 Vido (1′ st Masucci 26), 23 Lisi (30′ st Sibilli 17), 24 Varnier, 27 Gucher (1′ st Siega 7), 30 De Vitis (1′ st Soddimo 10), 31 Marconi (30′ st Minesso 11), 33 Benedetti.

A disposizione: 12 Kucich, 15 Zammarini, 25 Masetti, 36 Fischer.

Allenatore: Luca D'Angelo.

Marcatori: 5′ Lukaku; 11′ Gagliardini; 15′, 35′ e 37′ Lautaro; 20′ e 29′ st Eriksen.