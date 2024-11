video suggerito

Inter-Napoli, orario e dove vederla in TV: le ultime sulle formazioni di Inzaghi e Conte

Inter-Napoli è la partita principale della dodicesima giornata di Serie A, e sarà pure quella che chiuderà il turno domenica 10 novembre. L'ultimo incontro di giornata, ma anche l'ultimo prima della sosta per le nazionali. Punti importanti in palio per Inzaghi e Conte. Il primo vuole il sorpasso, il secondo cercherà di evitare la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella incassata con l'Atalanta al Maradona domenica scorsa. Inzaghi manderà in campo la squadra migliore possibile, così come Conte che potrebbe cambiare modulo.

Inter-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Conte

Potrebbero esserci schieramenti speculari sul campo del Meazza, dove l'Inter si presenterà con certezza con il 3-5-2 mentre il Napoli potrebbe tornare a giocare con la difesa a tre come fatto nelle prime giornate di campionato. Niente turnover per Inzaghi che tra i pali schiera sempre Sommer che sarà protetto da Bastoni, Pavard e de Vrij, probabile panchina per Bisseck e Acerbi. Sulle fasce Darmian, pronto a vincere il solito duello con Dumfries, e Dimarco, in mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitrayan. Davanti Lautaro e Thuram.

Nel Napoli anche se dovesse cambiare il modulo gli uomini non cambieranno. C'è solo un dubbio, quello relativo a Lobotka che sarà tra i convocati ma non è detto che sia della partita dal primo minuto. Se la difesa sarà a tre si abbasserà Di Lorenzo, con Politano che coprirebbe tutta la fascia destra, con McTominay più basso e di fatto a specchio con Calhanoglu. Lukaku e Kvaratskhelia in attacco.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Gilmour, Anguissa, Olivera; Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Inter-Napoli, dove vedere la partita in TV: l'orario

Il posticipo della 12ª giornata di Serie A 2024-2025 si potrà seguire in diretta TV e streaming solo su DAZN, che detiene l'esclusiva assoluta di Inter-Napoli. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45. Telecronaca di Pierluigi Pardo.