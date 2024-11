video suggerito

Inter-Napoli, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

A cura di Alessio Pediglieri

Inter-Napoli è la partita clou della 12a giornata di campionato, in programma oggi a San Siro con fischio di inizio alle 20:45. Le due squadre sono distanziate solo di un punto in classifica, ci si gioca la leadership e una vittoria dal peso specifico enorme. Diretta in esclusiva sia in TV sia in streaming su DAZN.

A San Sirto primo faccia a faccia tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi. Il destino del calcio ha voluto che alla vigilia, i partenopei pur in vetta alla classifica, perdessero contro l'Atalanta riducendo ad una sola lunghezza il vantaggio dai nerazzurri. Usciti vittoriosi, ma a fatica, contro il Venezia grazie alla rete decisiva di Lautaro. Una sfida dalle mille sfaccettature con Lukaku che ritorna a Milano da avversario e un'altra maglia e Conte che ritrova il suo ex pubblico. Inter reduce dalle fatiche europee di metà settimana contro l'Arsenal in Champions, Napoli che ha potuto resettare la bruciante sconfitta al Maradona contro l ‘Atalanta: i tre punti valgono tantissimo, o per una nuova mini fuga dei partenopei o per il capovolgimento di fronte in vetta al campionato.

Partita: Inter-Napoli

Dove: San Siro (Milano)

Quando: domenica 10 novembre 2024

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Campionato Serie A (12a giornata)

A che ora e dove vedere Inter-Napoli in diretta TV: la partita non è in chiaro

Inter-Napoli, big match della 12a giornata in posticipo serale della domenica, si gioca in un San Siro sold-out che ospita la attuale capolista contro i campioni d'Italia in carica. La partita è fissata per le 20:45 e non avrà la diretta in chiaro, riservata invece a pagamento per i soli abbonati di DAZN. Muniti di regolare sottoscrizione, potranno godersi la sfida al vertice con una Smart TYV collegata via web o con wireless (Chromecast o Firefox) oppure attraverso una console di gioco.

Serie A, Inter-Napoli dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming live l'esclusiva è solamente via DAZN, attraverso l'app dedicata. Solo in questo modo si potrà vedere Inter-Napoli, con l'ampio pre e post partita, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pard e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli, partita di Serie A

Simone Inzaghi ha fatto ampio turn over in Champions League, con tanti titolari che hanno rifiatato. Contro il Napoli il tecnico nerazzurro schiererà un 3-5-2 con tutti i migliori sin dall'inizio., In difesa dovrebbe ritornare titolare Acerbi a centrocampo conferma per Calhanoglu e Barella dal 1′, infine in attacco la ThuLa, con Thuram e Lautaro. Conte? Scelte speculari in casa Napoli dove i titolarissimi saranno schierati ancora una volta dall'inizio provando a dare subito pressione ai nerazzurri. Occhi puntati ovviamente sul grande ex di turno, Lukaku, al centro dell'attacco di Conte.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.