Inter-Monza si gioca regolarmente, bus dei brianzoli arrivato in ritardo a causa di un incidente Un incidente avvenuto sul tratto autostradale Cormano-Sesto ha tenuto bloccato il pullman del Monza e rischiato di posticipare il fischio d’inizio della sfida con l’Inter a San Siro. I brianzoli, però, sono giunti a destinazione anche se in ritardo.

Il Monza è arrivato in ritardo al Meazza per un incidente in autostrada che l’ha tenuto bloccato nel traffico.

Un incidente avvenuto sul tratto autostradale Cormano-Sesto ha tenuto bloccato il pullman del Monza che ha rischiato di non arrivare in tempo per il fischio d'inizio della sfida contro l'Inter a San Siro per le ore 20:45. Cosa era successo? Nessun guasto al mezzo, né alcun coinvolgimento nell'impatto avvenuto su quella bretella d'asfalto che porta verso la metropoli, niente che dipendesse direttamente dalla volontà della formazione ospite che s'era messa regolarmente in viaggio ed era perfettamente in orario rispetto alla tabella di marcia programmata per giungere a destinazione in tempo utile.

Il bus dei brianzoli era rimasto imbottigliato nella coda di traffico (un serpentone di quattro chilometri) che ha alimentato l'ingorgo: l'incertezza provocata dall'imprevisto ha costretto la società lombarda, di scena per la prima giornata di campionato in trasferta al Meazza, ad allertare le autorità istituzionali e gli stessi nerazzurri della situazione in cui, loro malgrado, si sono trovati.

Sia pure in ritardo, però, il Monza ce l'ha fatta ad arrivare allo stadio. La gara contro i nerazzurri inizierà come da programma, quel contrattempo ha creato solo un po' di agitazione e di leggera preoccupazione. Tutto risolto, la parola adesso passa al campo. Ironia della sorte, nel pomeriggio (intorno alle 16:30) l'account twitter ufficiale della società brianzola aveva editato un post nel quale sullo sfondo c'era l'immagine dell'impianto milanese e la scritta "noi siamo qui". Un po' trafelati.

Come arrivano le due squadre all'esordio in campionato? In attesa delle prossime mosse di calciomercato (che chiude alla fine del mese), entrambe le formazioni sono in fase di rodaggio. In particolare l'Inter che ha perso elementi importanti quali Onana tra i pali, Brozovic a centrocampo e soprattutto Lukaku in attacco, con quest0ultimo protagonista di una vicenda tanto grottesca quanto amara per il voltafaccia improvviso.

Nella scorsa stagione la squadra di Palladino ha strappato una vittoria e un pareggio ai nerazzurri tra andata e ritorno.

I precedenti più recenti tra Inter e Monza. C'è una curiosità che fa della squadra brianzola un osso duro per quella di Inzaghi: nella scorsa stagione, assieme alla Juventus, è stata l'Inter non è mai riuscita a vincere: al pareggio (2-2) maturati nel match di andata disputato all'U-Power Stadium ha addirittura fatto da contraltare il colpaccio dei biancorossi (0-1) al ritorno al Meazza (rete segnata da di Caldirola). Ancora un dato accompagna la sfida odierna e fa riferimento al trend registrato negli ultimi sei derby lombardi capitati alla prima di campionato: la squadra di casa è rimasta imbattuta (4 vittorie, 2 pareggi).