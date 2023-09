Inter-Milan, le probabili formazioni per il derby in Serie A: le scelte di Inzaghi e Pioli La Serie A riprenderà con Inter-Milan: le ultime novità e le probabili scelte di Inzaghi e Pioli in vista del derby.

A cura di Ada Cotugno

Le luci della Serie A si riaccendono a San Siro, già sold-out per il derby Inter-Milan. Un appuntamento che può già spaccare la classifica, dominata dalle due squadre di Milano: entrambe sono a punteggio pieno di questo avvio di stagione che promette un cammino da assolute protagoniste verso la possibile seconda stella. La sosta per le nazionali ha concesso a Simone Inzaghi e Stefano Pioli più tempo per scegliere la formazione migliore e preparare una partita delicatissima e piena di volti nuovi.

Rispetto a un anno fa l'Inter ha rivoluzionato quasi tutta la sua rosa: non sarà più il derby della LuLa, con Lukaku che ha deciso di trasferirsi alla Roma, ma sarà una prima volta emozionante per Thuram, nuovo partner d'attacco di Lautaro Martinez.

I nerazzurri non cambieranno pelle rispetto alle prime uscite della stagione e Inzaghi si affiderà alla formazione che fin qui gli ha dato più garanzie con tre partite vinte su tre e soprattutto la difesa inviolata, guidata dai guantoni di Sommer.

Per scardinare il muro difensivo dell'Inter Pioli si affiderà alle nuove armi a sua disposizione, sperando di poter contare anche sulle sue colonne. Giroud, veterano del derby che sa come poter far male ai suoi avversari, è tornato a casa acciaccato dopo gli impegni con la Francia assieme a Theo Hernandez, le due possibili tegole per i rossoneri: la loro presenza è in dubbio, ma c'è ancora tempo per stringere i denti e provare a rispondere all'appello.

E anche tra le fila del Diavolo non mancano le prime volte, come quelle di Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, i nuovi arrivati di questa estate che hanno già preso confidenza con la Serie A.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli