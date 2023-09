Inzaghi già preoccupato per il derby Inter-Milan: “Alcuni arriveranno dopo tantissime ore di volo” Simone Inzaghi è già concentrato sul derby Inter-Milan dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina. Il tecnico piacentino fa subito riferimento agli impegni con le nazionali dei suoi giocatori: “Torneranno dopo viaggi di tantissime ore”.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter ha vinto le prime tre partite di campionato per la stagione 2023/2024. Una continuità incredibile da parte degli uomini di Simone Inzaghi che nel 4-0 contro la Fiorentina ha avuto conferme soprattutto da Lautaro, autore di una doppietta, e da Thuram capace di segnare il suo primo gol in nerazzurro dopo l'assist a Cagliari. Il tecnico nerazzurro si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e anche dal mercato. "Abbiamo perso giocatori importantissimi ma lo sapevamo che poteva succedere – ha spiegato anche in riferimento al mancato approdo di Lukaku –Ma i nuovi si stanno inserendo nel migliore dei modi".

Ora la Serie A osserverà un turno di riposo per consentire alle nazionali di giocare le varie sfide di qualificazione. Un problema non di poco conto per i giocatori di Inter e Milan che alla quarta giornata si sfideranno nel derby di Milano. Primo crocevia della stagione. Inzaghi a tal proposito non fa mistero delle sue preoccupazioni per l'appuntamento del prossimo 16 settembre quando alle 18 le due squadre si affronteranno. E pone subito l'accento sul problema relativo al calendario.

L’esultanza di Thuram e Dimarco dopo il gol del francese.

Inzaghi non si nasconde e a precisa domanda sul derby ai microfoni di DAZN ha spiegato il suo punto di vista: "Il derby? Sappiamo cosa rappresenta il derby per società e tifosi – ha detto l'allenatore nerazzurro – Chiaramente ora c'è la sosta e tanti andranno via con le nazionali". Un tema sempre molto delicato e che i club prima o poi vorrebbero risolvere per non incorrere anche in qualche infortunio di troppo: "Li aspettiamo, qualcuno avrà 2 partite ravvicinate con tantissime ore di volo – ha aggiunto ancora – Ma lo sappiamo, giustamente i ragazzi sono contenti di difendere la propria nazione. Qualcuno arriverà mercoledì, qualcuno giovedì. Avremo poco tempo noi e il Milan, cercheremo di prepararla al meglio".

C'è stato però anche il tempo per parlare dei nuovi acquisti, soprattutto coloro i quali hanno firmato con l'Inter nelle ultimissime ore di mercato. "Klaassen ha fatto un solo allenamento, ci darà una mano – ha spiegato in riferimento al giocatore arrivato dall'Ajax – Pavard ha fatto 2 allenamenti, lo conosciamo tutti. Oggi volevo inserirlo ma ho preferito Asllani perché lo meritava. Ci punto fortemente". Un attestato di stima importante nei confronti dell'ex Empoli che sicuramente farà parte delle rotazioni di Inzaghi nel suo undici titolare durante l'anno.