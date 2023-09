Milan, in salita verso il derby con l’Inter: dopo Giroud, Theo e Maignan si ferma anche Kalulu Continuano i campanelli d’allarme in casa Milan in vista del derby di campionato contro l’Inter, in programma sabato 16 settembre. Dopo gli stop occorsi a Giroud, Theo e Maignan un altro giocatore preoccupa: Kalulu.

A cura di Alessio Pediglieri

Non è una vigilia facile per il Milan di Stefano Pioli che sta vivendo questa prima pausa per le Nazionali con il fiato sospeso per le condizioni di diversi suoi giocatori. L'appuntamento che conta per il mondo rossonero non sono le sfide per le qualificazioni ai prossimi Europei bensì il derby contro l'Inter, della 4a giornata di Campionato, in programma sabato. Dove potrebbe mancare qualcuno e altri arrivare non in perfette condizioni.

Prima fu Giroud, il 37enne attaccante francese che è durato l'arco di 25 minuti nella prima gara disputata dalla Francia al Parco dei Principi, vinta in scioltezza sull'Irlanda giovedì scorso 2-0. Il vice campione del Mondo si era fermato accusando problemi alla caviglia che lo hanno costretto ad uscire subito dal campo e accomodarsi in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio a frenare i dolori.

Per lui, fortunatamente nulla di grave se non una "lieve distorsione alla caviglia" come confermato da Deschamps a fine gara, con il ct del Bleus che ha anche ribadito la decisione i sostituire Giroud per evitare ulteriori complicazioni. Intanto, l'attaccante in accordo tra club e Nazionale ha salutato il ritiro francese facendo capolino a Milanello per proseguire la preparazione proprio in vista del ritorno in campionato, dove ci sarà l'Inter ad attendere il Milan.

Una sfida delicata che arriva in un momento splendido per le due squadre milanesi che stanno monopolizzando la scena di questo inizio di stagione, entrambe in testa alla classifica a punteggio pieno. Per Pioli, la presenza di Giroud sarà fondamentale a centro area perché è proprio il francese il fulcro della manovra offensiva rossonera e uno dei giocatori che la difesa nerazzurra soffre maggiormente. Il lavoro di recupero, dunque, è già iniziato e per sabato a San Siro non ci dovrebbero essere sorprese.

Come in difesa, dove a preoccupare leggermente in questi giorni, sempre osservando da vicino la Nazionale di Deschamps da cui il Milan ha prelevato diverse certezze, sono le condizioni di Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi sotto controllo medico per valutarne la situazione. Per il portiere è già iniziato un lavoro a parte, con trattamenti di recupero mentre per l'esterno, dopo il colpo al polpaccio rimediato contro l'Irlanda, due giorni di pausa e niente allenamenti. Anche per loro non dovrebbero esserci problemi.

In difesa però il segnale d'allarme è sempre acceso: Tomori ha rimediato un rosso e non sarà presente contro l'Inter a centro difesa dove rischia di mancare anche Kalulu. Contrariamente ai suoi connazionali non si è fermato a seguito degli allenamenti con la propria selezione, dove non è stato convocato, ma a Milanello: fastidio muscolare che richiederà un po' più di attenzione rispetto al solito, sempre in ottica derby. Le alternative si contano sulle dita di una mano e la coppia centrale potrebbe diventare Thaw-Kjaer con il danese utilizzato solo 13 minuti nelle tre giornate fin qui disputate.