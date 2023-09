Giroud, infortunio alla caviglia con la Francia: lascia il campo in lacrime, Milan in apprensione Brutto contrattempo in Francia-Irlanda, match valido per le qualificazioni europee: Oliver Giroud è stato sostituito dopo soli 25 minuti per problemi ad una caviglia. Al suo posto, Marcus Thuram prossimo avversario in campionato.

A cura di Alessio Pediglieri

Brutte notizie alla prima pausa per le Nazionali, per il Milan che rischia di perdere Oliver Giroud infortunatosi nel match valido per le qualificazioni europee con la Francia. Il bomber rossonero è stato schierato titolare da Didier Deschamps al centro dell'attacco dei Bleus ma dopo soli 25 minuti ha dovuto lasciare il terreno di gioco per una brutta botta alla caviglia.

La sensazione è stata quella che non sia una semplice contusione perché lo sguardo perso, il volto coperto dalla maglia per celare gli occhi lucidi, sembra svelare qualcosa purtroppo di più serio. La notizia è però che Oliver Giroud ha dovuto lasciare il terreno di gioco al Parco dei Principi in Francia-Irlanda dopo soli 25 minuti di gioco per problemi ad una caviglia. Al suo posto è subentrato il connazionale Marcus Thuram, nerazzurro e prossimo avversario del derby in Serie A. Proprio la sfida all'Inter sta facendo preoccupare il Milan che adesso attende notizie da parte dello staff medico francese, ma è già in allarme per capire quali possano essere le soluzioni per Pioli al primo test-match di questo inizio di stagione.

Non è stato un avvio facile per Giroud che ha avuto problemi già subito dopo il fischio d'inizio. In un primo momento a seguito di un contrato di gioco, poi quando poco prima della mezz'ora, ha subito un altro impatto ben più grave: il piede sinistro è rimasto impiantato nel terreno a seguito di una scivolata. A subire le conseguenze peggiori, la caviglia, con gioco fermo e l'intervento dei sanitari. Qualche istante è bastato per capire che fosse il caso di evitare guai peggiori.

Giroud è uscito dal campo con le proprie gambe ma visibilmente scosso dalla situazione: zoppicante si è diretto a bordo terreno e si è accomodato insieme ai compagni in panchina, Qualche minuto dopo le telecamere hanno ancora indugiato su di lui che è stato inquadrato mentre gli veniva applicata una vistosa borsa del ghiaccio sulla caviglia colpita. Al suo posto, Deschamps ha schierato Marcus Thuram, un un'alternanza che ha richiamato da vicino l'imminente derby milanese. In cui, per esserci, adesso Giroud dovrà attendere i prossimi riscontri medici per capire la reale entità dell'infortunio.