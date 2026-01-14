Inter-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero

Inter-Lecce è la partita di recupero della 16ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45. Diretta TV e in streaming su DAZN, le ultime news sulle formazioni.

Inter–Lecce è la partita che si gioca oggi alle 20:45, valida come recupero della 16ª giornata di Serie A e riprogrammata in calendario perché in concomitanza con la Supercoppa italiana. La gara sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN.

Dopo il pareggio (2-2) con il Napoli in casa, che ha bloccato la fuga scudetto, i nerazzurri provano a far valere il fattore campo contro un avversario che a San Siro si presenta con defezioni importanti (Banda e Gaspar squalificati). La squadra di Chivu è a +3 sul Milan, +4 sul Napoli e sulla Juventus, distacchi che lassù tengono tutto in bilico sia per il primato sia per la zona Champions. Chivu dovrà fare a meno di Calhanoglu (infortunato, starà fuori 20 giorni per un problema muscolare) e ricorrerà al turnover per risparmiare alcuni calciatori, con una coppia d'attacco formata da Bonny e Pio Esposito.

Partita: Inter-Lecce

Dove: Stadio Meazza, Milano

Quando: mercoledì 14 gennaio 2026

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN e DAZN 1

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, recupero 16ª giornata

Inter-Lecce, dove vederla in TV: il recupero non sarà in chiaro

Inter-Lecce non sarà visibile in chiaro ma sarà trasmessa in diretta TV solo per gli abbonati a DAZN. Sarà possibile vedere il match anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) solo se attivato il servizio. Si potrà assistere alla gara utilizzando una Smart Tv oppure servendosi di dispositivi come TIMVISION BOX, FireStick TV o Google Chroomecast, PlayStation o XboX di nuova generazione. La telecronaca sarà condotta dalla coppia Buscaglia-Stramaccioni.

Dove vedere Inter-Lecce, in diretta streaming gratis: l'orario

Inter-Lecce andrà in onda anche in diretta streaming ma la potranno vedere solo gli abbonati a DAZN, attraverso la app oppure collegandosi direttamente alla piattaforma (previo inserimento delle rispettive credenziali).

Inter-Lecce, le probabili formazioni del recupero di Serie A

Chivu fa ricorso al turnover e cambia qualcosa nell'Inter. In difesa c'è Acerbi con Bisseck e Bastoni. Carlos Augusto prende il posto di Dimarco. Attacco rivoluzionato con Pio Esposito e Bonny. Non c'è Calhanoglu, infortunato. Keba-Coulibaly-Maleh è il tridente di centrocampo del Lecce alle spalle di Pierotti-Stulic-Sottil.

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chivu.

LECCE (4-3-3) Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel. Gallo; Keba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.