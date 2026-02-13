Inter-Juventus su Sky e NOW, la nuova proposta della piattaforma streaming a 9,99 euro

Inter-Juventus sarà il match di cartello di questo turno di Serie A. Nella notte di San Valentino tutto l'amore dei tifosi per i colori nerazzurri e bianconeri sarà riversato in questa sfida del Meazza che può già valere tanto. Una partita che si giocherà di fatto domani, sabato 14 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 20:45. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Spalletti sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming anche su NOW, che per l'occasione darà la possibilità di attivare il primo mese di Pass Sport a un prezzo scontato di 9,99 euro, anziché 29,99 euro (poi listino).

In palio punti importanti che potrebbero già dire molto sul percorso in campionato della due squadre che negli ultimi incontri tra loro hanno dato vita a partite spettacolari fatti di gol ed emozioni. Dal 4-4 della passata stagione al 4-3 in favore della Juventus, in quel tempo allenata da Tudor, che abbiamo ammirato nella partita d'andata di questa stagione con il gol decisivo di Adzic nei minuti finali. Un'occasione per l'Inter di allungare ulteriormente in testa alla classifica e un'opportunità per la Juventus di prendersi tre punti d'oro validi per la corsa Champions.

L’esultanza di Adzic dopo il gol decisivo messo a segno contro l’Inter all’andata.

La sfida tra Inter e Juventus dunque diventa un crocevia importante per la stagione delle due squadre in un turno di campionato che tra le altre cose vedrà anche lo scontro diretto tra Napoli e Roma. Il periodo tra metà febbraio e metà marzo che inizierà con Inter-Juventus si prospetta dunque già decisivo per le due squadre dato che entreranno nel vivo anche le coppe europee per le italiane divise tra Champions, Europa League e Conference. Playoff e scontri diretti in cui saranno protagoniste proprio Inter, Juventus, Atalanta e Bologna.

