Inter in semifinale di Coppa Italia, Inzaghi si lancia: “Noi unici in corsa su tutti i fronti” Il tecnico gonfia il petto dopo il successo con l’Atalanta e la qualificazione: “Le critiche? Parlano i fatti, parla il campo”. Inzaghi ha parole buone per Lukaku: “Più passava il tempo e più andava meglio”. Su Skriniar taglia corto: “È un grande professionista”.

Simone Inzaghi orgoglioso del risultato ottenuto dall’Inter contro l’Atalanta.

"Siamo l'unica squadra italiana in corsa su tutti i fronti". La vittoria contro l'Atalanta e la conquista della semifinale di Coppa Italia lasciano a Simone Inzaghi il sapore dolce del trionfo. L'Inter è seconda in campionato, anche se staccata di 13 punti dal Napoli, ancora in lizza in Champions e può mettere in bacheca l'ennesima coppa tricolore.

Ad aprile incrocerà Lazio o Juventus, intanto si gode la serata di gloria con vista sul derby che dirà molto sul destino dei nerazzurri: se potranno sperare di mettere i bastoni tra ruote alla squadra di Spalletti oppure accettare il ruolo di comprimario di lusso.

Allenatore soddisfatto, toglie un sassolino dalla scarpa quando parla delle critiche che riceve.

"Abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di valore. Ma siamo stati sempre concentrati e ci tenevamo perché abbiamo questa coppa sulla maglia e volevamo giocarcela bene davanti al nostro pubblico. Le critiche? Parlano i fatti, parla il campo. Dobbiamo fare partite sempre così, cercando di andare avanti in ogni competizione. E vogliamo difendere il trofeo".

Caso Skriniar, il difensore non è stato nemmeno convocato. A giugno andrà via, non c'è stata possibilità di rinnovare il contratto e il Psg lo avrebbe preso anche a gennaio ma avrebbe dovuto soddisfare le richieste economiche dell'Inter. Che succede adesso? Inzaghi lo spiega col sorriso sulle labbra ribadendo i concetti espressi da Marotta.

Lazio o Juventus sarà l’avversaria dell’Inter nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia in programma ad aprile.

"Stasera l'ho escluso per lasciarlo tranquillo. Ma non c'è nessun problema. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell'Inter, è un grande professionista e deciderò di volta in volta se mandarlo in panchina e come utilizzarlo".

Al centro della difesa s'è disimpegnato con la solidità e l'affidabilità di sempre Acerbi che il tecnico ha avuto con sé ai tempi della Lazio. Per l'ex centrale del Sassuolo e dei biancocelesti ha solo parole buone.

"È di una concentrazione massima e lavora tantissimo. Lo fai giocare centrale, terzo… è sempre pronto Ma sarebbe riduttivo parlare di lui stasera. Tutti molto bene".

Il tecnico spende giudizi positivi su Lukaku, schierato titolare contro la ’dea’.

Ultima riflessione dedicata a Lukaku, anche contro l'Atalanta apparso in grande difficoltà e soprattutto abbastanza spaesato rispetto al resto della squadra. Inzaghi spezza un lancia in suo favore.

"Mi è piaciuto molto – ha ammesso -. Più passava il tempo e più andava meglio, salendo di condizione. Sono felice per Romelu. Credo che migliorerà di partita in partita, poi dovrò fare delle scelte. E poi c' è Correa che sta trovando la forma migliore".