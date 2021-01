L'Inter è in piena lotta per lo scudetto ma vive una situazione particolare a livello societario, con la famiglia Suning che potrebbe cedere il pacchetto di maggioranza della società e pare che ci siano già concrete manifestazioni di interesse. Intanto alla vigilia della partita con la Juventus i due amministratori delegati dell'Inter hanno spiegato la situazione del club ai giocatori e hanno comunicati ai calciatori che presto verranno saldati gli stipendi di luglio e agosto.

Quando saranno pagati gli stipendi di luglio e agosto

Gli a.d. Marotta e Antonello hanno aggiornato l'allenatore e i giocatori sul futuro della società, ma anche sul presente. Tutti assieme hanno ascoltato gli a.d. nerazzurri che hanno spiegato che gli stipendi dei mesi di luglio e agosto saranno pagati entro il 16 di febbraio e hanno anche detto loro che il club onorerà tutti gli impegni e così rispetterà le norme FIGC e eviterà sanzioni (che corrispondono a punti di penalizzazione). I calciatori avrebbero ascoltato tutto e non avrebbero posto alcun tipo di questione. Poi quando i dirigenti sono andati via c'è stata una breve riunione in cui i senatori dello spogliatoio hanno fatto capire ancora meglio le problematiche di questo particolarissimo momento.

Slittato il pagamento di Hakimi, la prima rata al Real sarà versata a marzo

L'Inter oltre a dover pagare gli stipendi ai calciatori, all'allenatore e allo staff tecnico è stata costretto anche a differire il pagamento del cartellino di Achraf Hakimi, l'esterno marocchino arrivato dal Real Madrid lo scorso giugno. La prima rata da circa 10 milioni di euro (sui 40 totali) doveva essere versata nel mese di dicembre, ma in virtù di un accordo che è stato firmato con il Real l'Inter ha la possibilità di versare quei 10 milioni di euro entro il prossimo 30 marzo.