Inter-Frosinone dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Frosinone è il posticipo della 12ª giornata di Serie A 2023-2024. La partita si gioca oggi, domenica 12 novembre 2023, alle ore 20.45 allo stadio Meazza. Diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Inzaghi e Di Francesco.

A cura di Vito Lamorte

Inter–Frosinone, dove vederla oggi in TV e streaming.

L'Inter ospita il Frosinone nel posticipo della 12ª giornata di Serie A 2023-2024. La squadra di Simone Inzaghi sfiderà oggi, domenica 12 novembre 2023, alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza una delle sorprese di questo inizio di stagione e vuole rispondere ai risultati delle avversarie per tenersi la vetta della classifica. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN.

A San Siro i nerazzurri chiuderanno il turno e vogliono i 3 punti per continuare il loro percorso in vetta alla classifica: nell'ultimo turno l'Inter ha vinto 2-1 in casa dell'Atalanta e pochi giorni dopo è andata a prendersi la qualificazione agli ottavi di Champions grazie alla vittoria per 1-0 sul Salisburgo. I ciociari di Eusebio Di Francesco, che sono tra le sorprese di questa prima parte di stagione, vengono dalla vittoria casalinga sull'Empoli e si presenteranno a San Siro con la stessa voglia e mentalità di fare risultato vista in queste prime partite.

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone. Inzaghi punta ancora sul tandem offensivo Lautaro-Thuram. Di Francesco non cambia il 4-2-3-1 con Cuni unica punta e il trio formato da Soulé, Reinier e Ibrahimovic sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Partita: Inter-Frosinone

Quando: domenica 12 novembre 2023

Orario: 20:45

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 12ª giornata

Dove vedere Inter-Frosinone in diretta tv su Sky o Dazn

La partita Inter-Frosinone sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, con una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Marco Parolo.

Inter-Frosinone, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Inter-Frosinone sarà disponibile su DAZN sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Frosinone

Inzaghi non avrà a disposizione Pavard, che rientrerà a fine anno, e in difesa si affida ancora a Darmian, de Vrij, Bastoni davanti a Sommer. Dumfries e Dimarco sulle fasce, in mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti ci saranno Lautaro e Thuram.

Di Francesco farà pochi cambi rispetto alla partita contro l'Empoli: in difesa Oyono si riprenderà la fascia destra dopo averla lasciata a Lirola, e Romagnoli la spunterà su Monterisi facendo coppia con Okoli al centro. Fantasia al potere sulla trequarti: Reinier potrà contare sul supporto di Soulé e Ibrahimovic per ispirare Cuni.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. Allenatore: Eusebio Di Francesco.