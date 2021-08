Inter-Dinamo Kiev dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Inter-Dinamo Kiev è l’ultima amichevole per la squadra campione d’Italia in carica prima dell’inizio della Serie A 2021-2022. SImone. Inzaghi all’U-Power Stadium di Monza valuterà il livello fisico della rosa e monitorerà l’inserimento dei nuovi acquisti. Tutte le informazioni sulla partita, dove e come vedere il match in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter è pronta a scendere in campo per l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione 2021-2022. I nerazzurri affronteranno la Dinamo Kiev in un test importante sia dal punto di vista della preparazione fisica che per valutare l'inserimento dei nuovi acquisti, oltre ai nazionali appena arrivati, nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il neo tecnico della squadra campione d'Italia dopo aver perso Hakimi e Lukaku avrà a disposizione Dzeko e Dumfries ma l'allenatore piacentino ha chiesto un'altra punta per completare il reparto d'attacco e la società sta cercando di accontentarlo.

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2-0 sul campo del Parma, ottenendo la quarta vittoria in altrettante amichevoli estive dopo quelle contro Lugano, Pergolettese e Crotone. L'Inter è ancora in costruzione ma ormai manca poco all'inizio della stagione calcistica e sia i dirigenti che Inzaghi vogliono valutare la squadra contro un'avversaria che ha già cominciato il campionato e nelle prime due giornate ha conquistato 6 punti.

Dove vedere Inter-Dinamo Kiev in diretta TV e streaming

La sfida tra la squadra di Inzaghi e gli ucraini sarà trasmessa in esclusiva da Sky, canale Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e sul canale Sky Sport HD (numero 254). Il match si potrà vedere anche in streaming su Sky-Go per gli abbonati Sky.

A che ora si gioca l'amichevole Inter-Dinamo Kiev oggi

L'amichevole tra Inter e Dinamo Kiev si giocherà oggi sabato 14 agosto 2021 con calcio d'inizio fissato alle ore 18.30 all'U-Power Stadium di Monza.

Date e orari delle prossime amichevoli dell'Inter

Quella contro la Dinamo Kiev sarà l'ultima amichevole pre-season della squadra nerazzurra, che il 21 agosto 2021 esordirà in campionato contro il Genoa allo stadio Giuseppe Meazza, calcio d'inizio fissato per le ore 18:30.