Inter-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

L‘Inter riceve la Cremonese allo stadio Giuseppe Meazza in uno degli anticipi della 6a giornata di Serie A 2025-2026: fischio d'inizio alle ore 18:00 con diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati DAZN.

La squadra di Cristian Chivu prosegue il suo momento d’oro con quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. La serie positiva è cominciata a metà settembre con il 2-0 in casa dell’Ajax, proseguendo poi con i successi in Serie A contro Sassuolo e Cagliari, che hanno rilanciato i nerazzurri in classifica. L’ultimo trionfo è arrivato ancora in Europa, con un convincente 3-0 sullo Slavia Praga, a conferma dell’ottimo stato di forma della squadra.

Percorso diverso, ma comunque positivo, per la Cremonese, ancora imbattuta in campionato: dopo le vittorie iniziali contro Milan e Sassuolo, i grigiorossi hanno raccolto tre pareggi consecutivi contro Verona, Parma e Como. Proprio allo stadio Sinigaglia, è stato Baschirotto a firmare il gol del pari, rispondendo al vantaggio iniziale dei lariani siglato dal solito Nico Paz.

Partita: Inter-Cremonese

Orario: 18:00

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: sabato 4 ottobre 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 6a giornata di Serie A

Dove vedere Inter-Cremonese in diretta TV

Inter-Cremonese, sfida valida per la 6ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 4 ottobre 2025 alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky. Telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin.

Inter-Cremonese, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra le squadre di Chivu e Nicola sarà disponibile anche in streaming sempre su DAZN, con gli abbonati che potranno usufruire dell'app dedicata o collegarsi direttamente al portale. La partita si potrà vedere sia su PC sia sui mobile.

Inter-Cremonese, le formazioni della partita della 6a giornata

Chivu punta Bonny, vista l'assenza di Thuram, al fianco di Lautaro. In mezzo al campo tornano Barella e Mkhitaryan con Frattesi dal 1′. Nicola sceglie ancora il tandem offensivo formato da Vasquez e Bonazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vasquez, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.