Antonio Conte nel post-partita di Roma-Inter ha parlato poco del match ma si è soffermato molto sulle dinamiche che riguardano il calendario stilato per la sua squadra per la ripresa della Serie A post-lockdown e sulle differenze con quello delle altre rivali. L'allenatore nerazzurro non ha risparmiato bordate al sistema del nostro calcio e dopo essersi sfogato a Sky Sport appena dopo la gara pareggiata 2-2 contro i giallorossi anche in sala stampa si è focalizzato sullo stesso tema: “Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Alla fine vincete sempre voi. Voi fate pensiero, alla fine l’ultima parola è sempre vostra. Io non posso fare il calendario, faccio l’allenatore. Se voi andate a vedere in maniera onesta e leale vedete che ci sono delle anomalie importanti”.

L'ex allenatore di Juventus e Chelsea ha puntato il dito anche contro i dirigenti e la società dell'Inter, colpevoli secondo Conte di non essere molto attenti su alcune dinamiche che riguardano il calendario: “Noi nel periodo cruciale affrontiamo sempre squadre riposate. Noi giochiamo ogni tre giorni. Qualche domanda importante me la faccio… ma il problema che forse me la faccio solo io all’Inter, in questo club. Forse non eravamo presenti in Lega quando hanno fatto questo calendario, non lo so”.

Dopo i giorni infuocati delle scorse settimane, quando si era parlato di rapporti tesi tra tecnico e società per le dichiarazioni alla stampa fatte dopo alcune gare non brillanti, ecco che ritorno in auge di nuovo questo tema in casa Inter.

Conte: Juve? Giocano dopo 5 giorni

Antonio Conte nella conferenza post partita ha parlato anche del calendario della Juventus e di come la squadra bianconera abbia avuto la possibilità di riposare di più rispetto ai suoi ragazzi: "Giocano dopo 5 giorni. Hanno giocato prima di noi e ora giocano dopo".