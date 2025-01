video suggerito

Inter-Bologna, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni del recupero di Serie A L’Inter scende in campo contro il Bologna per il recupero del 19° turno di Serie A questa sera alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Le ultime notizie e le probabili formazioni di Inzaghi e Italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter gioca contro il Bologna per il recupero dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2024-2025. I nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoblù di Vincenzo Italiano si affronteranno oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

La squadra campione d'Italia in carica torna in campo dopo la trasferta vittoriosa di Venezia: i nerazzurri, dopo la dolorosa trasferta di Supercoppa in Arabia, hanno ripreso la marcia con lo striminzito 1-0 firmato da una rete di Darmian nel primo tempo. Non è stata una grande prova da parte dell'Inter ma alla Beneamata servivano i 3 punti, e sono arrivati. A San Siro arriva il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha buttato al vento la vittoria contro la Roma ribaltando l'iniziale rete giallorossa ma facendosi rimontare in pieno recupero da un rigore di Dovbyk.

Partita: Inter-Bologna

Orario: 20:45

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: mercoledì 15 gennaio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Inter-Bologna, dove vederla in diretta TV

La partita tra l'Inter di Inzaghi e il Bologna di Italiano si giocherà alle ore 20: 45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene l'esclusiva. Servirà un abbonamento, e in alternativa o un dispositivo come FireStick TV o Google Chroomecast o una Smart TV o una XboX o una PlayStation.

Dove vedere Inter-Bologna, in diretta streaming

La sfida tra Inter e Bologna si potrà seguire anche in diretta streaming solo con DAZN, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro. Per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e computer. Telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Marco Parolo.

Inter-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Queste le probabili formazioni di Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.