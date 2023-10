Inter-Benfica, le probabili formazioni per la partita di Champions: i cambi di Inzaghi Le probabili formazioni di Inter-Benfica seconda partita della fase a gironi di Champions. Simone Inzaghi opta per un unico cambio rispetto all’esordio.

A cura di Marco Beltrami

L’Inter affronta il Benfica per la seconda partita stagionale della Champions League. Dopo la trasferta contro la Salernitana la squadra di Inzaghi scende in campo per il gruppo D contro i portoghesi allenati da Roger Schmidt. Inter-Benfica è in programma martedì 3 ottobre alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre in chiave classifica.

Nel girone D l'Inter ha iniziato la sua avventura in Champions con un pareggio in rimonta sul campo della Real Sociedad. Per questo sia i nerazzurri che gli spagnoli hanno un punto in classifica. Già tempo di vietato sbagliare per il Benfica che nel primo match del girone è stato sconfitto in casa dal Salisburgo, che guida il raggruppamento davanti a tutti. L'Inter dunque all'esordio stagionale in Europa davanti ai propri tifosi ha un'occasione importante per fare un bel balzo in avanti inguaiando ulteriormente i lusitani.

Quello tra Inter e Benfica è un replay del confronto della scorsa stagione quando ci fu il doppio incrocio valido per i quarti di finale. I nerazzurri vinsero 2-0 in Portogallo e poi pareggiarono 3-3 in casa, qualificandosi per il turno successivo.

Simone Inzaghi può fare affidamento su una rosa quasi al completo, con l'eccezione rappresentata da Aranutovic e che ha rimediato un grave infortunio muscolare e da Frattesi acciaccato. Possibile ricorso al 3-5-2 con Lautaro Martinez e Thuram di punta e Dimarco e Dumfries sulle corsie. In difesa spazio al trio formato da Pavard, Acerbi e Bastoni con l'ex Lazio preferito a de Vrij titolare con la Real. Questo il possibile unico cambio Champions di Inzaghi.

Il Benfica deve rinunciare allo squalificato Antonio Silva, espulso col Salibsurgo. Solito 4-2-3-1 per i portoghesi con l'ex Juventus Di Maria titolare con Rafa Silva e il grande ex Joao Mario, alle spalle della punta Musa. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S.Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1) – Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All. Schmidt