Insigne segna un gol bellissimo, ma i tifosi del Toronto non gli risparmiano niente: ancora critiche Lorenzo Insigne nella notte ha messo a segno un gol bellissimo col suo marchio di fabbrica, il tiro a giro, ma la sua nomina a migliore in campo nel pareggio del Toronto contro Nashville ha dato l’occasione per lanciargli ancora qualche critica: “Il suo linguaggio del corpo è terribile”.

A cura di Paolo Fiorenza

Continua la mini striscia positiva del Toronto, che quanto meno non perde, come era accaduto spessissimo nella prima parte del campionato: stanotte la squadra canadese ha inanellato il terzo pareggio consecutivo, che fa seguito ad una vittoria. Sono dunque 6 punti portati a casa su 12 disponibili, un ‘brodino' che se non fa intravedere ancora la zona playoff (il Toronto è 12simo), allontana almeno l'ultimo posto della Eastern Conference, che fino a poco fa era appannaggio della squadra di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi e adesso dista 4 punti.

Proprio Insigne è stato protagonista nell'1-1 casalingo contro Nashville, squadra seconda in classifica ad Est nella Major League dietro Cincinnati. Il 32enne ex capitano del Napoli ha infatti sbloccato il risultato al 38′ del primo tempo con un gol bellissimo, realizzato col suo classico marchio di fabbrica: il tiro a giro sul secondo palo dopo essersi accentrato dalla sinistra. Una conclusione balisticamente perfetta, che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Ancora una volta tuttavia l'inconsistenza della squadra allenata da Bob Bradley si è palesata nella ripresa, quando gli ospiti hanno raggiunto il pareggio ad una ventina di minuti dalla fine grazie a Randall Leal che ha approfittato di un errore di Sean Johnson e negato tre punti pesantissimi al Toronto. Del resto gli italiani campioni d'Europa miracoli non ne possono fare, in un contesto generale di squadra molto povero. Per Insigne è il secondo gol consecutivo, che si aggiunge ai due assist nella vittoria col DC United: l'attaccante partenopeo appare in grande ripresa dopo il difficile inizio di stagione segnato da due infortuni e dalle polemiche che lo volevano a capo di una rivolta contro il tecnico Bradley assieme a Bernardeschi.

Al termine del match contro Nashville, ad Insigne è assegnato il titolo di MVP della partita e tuttavia anche questa circostanza è stata occasione per attirargli qualche critica – non la prima da quando è arrivato – da parte dei tifosi sotto il post della nomina. "Il mio migliore in campo non abbassa la testa quando le fiches sono perse. Il suo goal: fantastico. Il linguaggio del corpo: terribile", ha scritto un sostenitore del Toronto.

E ancora altri tifosi: "Un giocatore può avere una partita scadente anche se segna. Datelo a qualcuno più meritevole", "Perché a Insigne? Perché ha segnato un gol? Tutto il suo secondo tempo è stato terribile". Insomma, anche segnare due gol di fila non basta. Se il clima è questo, a Toronto diventa davvero tutto molto difficile.