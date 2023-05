Insigne e Bernardeschi stanno sparendo dalla mappa del calcio: il Toronto perde sempre ed è ultimo Ad appena 31 e 29 anni, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi stanno andando incontro ad un oblio calcistico troppo anticipato: da oltre oceano arriva solo silenzio sulle loro gesta, il Toronto perde sempre ed è ultimo in Major League Soccer. Stanotte i due campioni d’Europa sono stati sostituiti assieme nella sconfitta contro Montreal.

A cura di Paolo Fiorenza

Continuano a non arrivare gioie per Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi dall'altra parte dell'oceano: chi si attendeva in questi mesi echi delle loro gesta in terra americana sente arrivare invece un silenzio che sta cancellando dalla mappa del calcio i due campioni d'Europa di Wembley (sembra passato un secolo, era meno di due anni fa). Il punto è che il Toronto FC non vince mai ed è desolatamente ultimo nella Eastern Conference della Major League Soccer.

Poco possono fare Insigne e Bernardeschi, il cui stipendio faraonico ha il rovescio della medaglia di ritrovarsi a giocare in una squadra di grande pochezza tecnica. Stanotte il Toronto ha perso per 2-0 il derby canadese contro il Montreal (il secondo in pochi giorni dopo la sconfitta di martedì nel Canadian Championship, la coppa nazionale) e i due italiani sono stati sostituiti assieme a una decina di minuti dalla fine dopo una prestazione impalpabile.

Dopo 12 giornate di campionato, il Toronto ha altrettanti punti in classifica con sole due vittorie ed è ultimo su 15 formazioni della Eastern Conference, con la concreta prospettiva di mancare l'approdo ai playoff anche quest'anno dopo il fallimento della scorsa stagione. La squadra dell'Ontario ha perso tre partite consecutive, portando a casa i tre punti soltanto una volta nelle ultime nove gare. L'allenatore Bob Bradley dice di avere a che fare con la più lunga lista di infortuni che abbia mai visto (sono fermi ai box tra gli altri il capitano Michael Bradley e il perno del centrocampo Jonathan Osorio), ma questo non può giustificare da solo un rendimento così scadente.

Mercoledì Toronto ospita i New York Red Bulls, un'ottima chance di tornare alla vittoria visto che si tratta di un'altra squadra in difficoltà. Serviranno tuttavia i migliori Insigne e Bernardeschi: soltanto loro possono far svoltare la stagione dei canadesi. Finora l'ex capitano del Napoli, fermato anche da un infortunio, ha un ruolino di 2 gol in 6 partite, mentre per l'ex juventino siamo a 3 reti e 2 assist in 12 gare. Per entrambi, rispettivamente 31 e 29 anni, assomiglia ad un oblio troppo anticipato.