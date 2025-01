video suggerito

Insigne messo sul mercato dal Toronto, l’avventura in MLS è finita: l’ex capitano del Napoli ha un sogno Lorenzo Insigne messo sul mercato dal Toronto FC, l’avventura in MLS dell’esterno offensivo campione d’Europa con la Nazionale nel 2021 è finita: ma l’ex capitano del Napoli ha un sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Insigne messo sul mercato dal Toronto FC. L'esterno offensivo di Frattamaggiore non rientra più nei piani del club canadese, che vorrebbe cederlo per recuperare una parte dei soldi investiti nel 2022. Anche i tifosi non sono contenti del rendimento del numero 24, che percepisce uno degli ingaggi più alti della lega ma il rendimento è stato decisamente sotto le aspettative.

Secondo il giornalista Tom Bogert, il club canadese non avrebbe alcuna intenzione di proseguire il proprio rapporto con l’ex fantasista del Napoli e starebbe pensando anche di pagargli una parte di stipendio mettendolo fuori rosa se non si palesasse nessuno per chiedere informazioni sul suo conto. Il contratto di Insigne scadrà nell’estate del 2026.

Insigne messo sul mercato dal Toronto, l'avventura in MLS è finita

Il divorzio tra Lorenzo Insigne e il Toronto FC sembra solo questione di tempo, ormai, ma bisognerà capire le modalità: l'ex capitano del Napoli è legato alla squadra canadese con un contratto fino a giugno 2026 e al momento la risoluzione contrattuale sarebbe troppo dispendiosa per le casse del club. Nella capitale dell'Ontario sperano che con l'apertura del calciomercato possano arrivare offerte per il 33enne dall’Europa o dall’Arabia Saudita.

Persone vicine all'entourage di Insigne hanno fatto trapelare che l'ex capitano del Napoli ha un sogno, ovvero quello di tornare a giocare in Italia, ma non è così semplice da realizzare: innanzitutto bisognerebbe capire le cifre dell'operazione col Toronto e poi il tipo di contratto da proporre a Insigne per convincerlo ad accettare l'offerta.

Lorenzo Insigne ha salutato la Serie A nel 2022 e con la maglia del Toronto FC ha messo a referto 63 presenze tra Canadian Championship, MLS e Leagues Cup con 18 reti e 13 assist in tutte le competizioni.