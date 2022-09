Insigne è lontano, Toronto si stringe attorno a lui: il portiere guarda in camera e fa un gesto Lorenzo Insigne a causa di problemi personali non ha giocato il match con l’Atlanta. I compagni di squadra del Toronto non lo hanno dimenticato e durante il match il portiere dei canadesi ha dedicato un pensiero all’ex Napoli.

A cura di Alessio Morra

Il Toronto è sceso in campo nella notte italiana contro Atlanta, una delle squadre più forti dell'MLS. I canadesi sono stati battuti per 4-2, non è servito l'ennesimo gol di Bernardeschi per evitare una sconfitta che taglia in modo quasi definitivo dai playoff. In campo non c'era Lorenzo Insigne, che è rimasto a casa per via di problemi personali. Tutta la squadra gli è vicina e non è passato inosservato un gesto fatto dal portiere del Toronto, che gli ha dedicato un pensiero.

Lorenzo Insigne in estate si è trasferito al Toronto, è entrato velocemente nel cuore dei tifosi canadesi a suon di gol, anche molti belli, e di giocata pregevoli. Il tecnico Bradley era pronto a contare su di lui per la sfida con l'Atlanta, campione MLS qualche anno fa, ma l'ex capitano del Napoli non è sceso in campo. La notizia non ha sorpreso, perché già alla vigilia dell'incontro il ‘Magnifico' non si è allenato.

Sei gol con il Toronto per l’ex capitano del Napoli.

Il Toronto annunciando il suo forfait ha emesso un comunicato secco in cui ha scritto: "Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo".

Problemi personali dunque per Insigne che ha saltato la sfida contro Atlanta. Ma i suoi compagni, conoscendo la sua situazione personale a livello familiare, non lo hanno abbandonato né ovviamente dimenticato. E la dimostrazione o meglio la conferma ciò è avvenuta durante il match della regular season dell'MLS. Esattamente al dodicesimo minuto.

Quando il portiere francese Quentin Westberg ha parato un calcio di rigore. Westberg si distende e neutralizza la conclusione di Araujo, dopo aver parato il penalty ed essersi rialzato il francese per due volte con i guanti indica il numero 24, quello che Insigne porta anche in Canada.

Un gesto tutt'altro che casuale e soprattutto carico di affetto per un ragazzo che sta attraversando un periodo complicato. E la dedica di Westberg è stata anche sottolineata dal Toronto che sui profili social ha pubblicato il video della parata e soprattutto ha evidenziato il messaggio di Westberg e al post ha aggiunto il 24 e un enorme cuore. Tutta la squadra del Toronto è vicina a Lorenzo Insigne.