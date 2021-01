Insigne e Gattuso a colloquio con gli ultras del Napoli: “Dopo la Juve ho pianto”

Una delegazione degli ultras del Napoli ha incontrato Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne per tastare il polso della situazione in un momento complicato alla luce degli ultimi risultati negativi. Il capitano azzurro ha confermato di aver vissuto un periodo difficile dopo l’errore contro la Juventus in Supercoppa.