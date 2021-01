Il Napoli ha annunciato di aver confermato Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. La nota ufficiale è arrivata tramite i canali del club: "Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso". La società azzurra ha messo a tacere tutte le voci circa un possibile avvicendamento in panchina confermando il proprio allenatore.

Dopo la sconfitta contro il Verona in campionato, si erano fatte insistenti le voci su una possibile decisione imminente, da parte del presidente azzurro, di sollevare dall'incarico Ringhio. I nomi di Benitez e Allegri non sono accantonati del tutto ma la fiducia a Gattuso in modo così secco e diretto, soprattutto pubblicamente, ha gettato acqua sul fuoco in tutto l'ambiente partenopeo. Gli azzurri sono impegnati nell'incontro dei quarti di finale di domani contro lo Spezia e avranno bisogno della massima concentrazione per centrare la semifinale di Coppa Italia che rappresenta un obiettivo del club.

Il Napoli conferma ufficialmente Gattuso in panchina

Un comunicato breve ma che significa molto per il Napoli e per Gattuso. La fiducia del club azzurro dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus e in campionato sul campo del Verona, vuol dire molto per lasciare l'allenatore in condizione di lavorare sereno con il gruppo in vista dei prossimi impegni. Il club, nella breve nota pubblicata, ha evidenziato come questa sera ci fosse stato un incontro con la squadra e lo staff tecnico da cui poi è scaturita la volontà di andare avanti con Gattuso.

Sta di fatto che i risultati delle prossime gare saranno sicuramente sotto la lente d'ingrandimento del Napoli per capire realmente se proseguire con Ringhio o cambiare rotta prima di trovarsi a fine stagione senza aver raggiunto l'obiettivo Champions. Si erano fatti i nomi di Rafa Benitez e di Massimiliano Allegri, ma al momento De Laurentiis ha espresso la sua piena fiducia nei confronti di Gattuso pronto a ricambiarla subito nell'impegno di domani in Coppa Italia contro lo Spezia.