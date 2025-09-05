Insigne alla Lazio, può raggiungere la Sarri a gennaio: le condizioni e le tempistiche dell’operazione

Lorenzo Insigne sogna di tornare in Serie A e la Lazio sta già muovendo i primi passi per riportarlo in Italia. All’apertura della sessione invernale mancano ancora quattro mesi, ma il club biancoceleste lavora sottotraccia per regalare a Maurizio Sarri un rinforzo di livello assoluto nel reparto offensivo.

L’arrivo dell’ex capitano del Napoli, uno degli svincolati di lusso dell'estate 2025, rappresenterebbe un innesto di grande qualità, un colpo pesante soprattutto per una squadra che, complice il blocco sul mercato estivo, non ha potuto completare il mosaico richiesto dal tecnico toscano.

Lorenzo Insigne alla Lazio: può raggiungere la Sarri a gennaio

La trattativa è ancora in fase di costruzione, con diversi dettagli da limare, ma la volontà comune è quella di arrivare alla fumata bianca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nodo principale verrà affrontato nel fine settimana, quando il presidente Claudio Lotito rientrerà per incontrare l’agente e discutere di ingaggio e durata del contratto. L’impressione, però, è che questo possa davvero essere il momento decisivo.

Restano da definire anche le tempistiche dell’operazione: in caso di accordo, Lorenzo Insigne potrebbe iniziare ad allenarsi subito in attesa di gennaio, ma non va esclusa neppure l’ipotesi di un tesseramento anticipato già a dicembre, se le parti riuscissero a trovare l’intesa definitiva.

Negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto della possibilità di vederlo al Parma ma Federico Cherubini, amministratore delegato del club ducale, ha spazzato via ogni ipotesi: "No, la rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori e tante opzioni".

Adesso bisognerà capire in che modo Lotito riuscirà ad ottenere lo sblocco totale ma sono da stabilire le modalità: l’attaccante arriverebbe a zero e potrebbe legarsi ai capitolini fino a giugno con un'opzione 2026 ma poi bisognerà discutere l’ingaggio e i parametri sono molto precisi, perché bisogna stare entro la soglia dell’80% tra spese e ricavi. Una situazione non semplice da sbloccare.