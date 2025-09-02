Chi sono i migliori svincolati ancora liberi dopo il calciomercato 2025, da Insigne a Ziyech

I migliori giocatori svincolati del mercato 2025: quali occasioni d’oro cogliere a parametro zero, da Insigne e Bonaventura a Balotelli e Vignato. Senza squadra tanti ex Serie A, da Eriksen e Ziyech a Pjanic e Tomiyasu.

La sessione estiva di calciomercato 2025 si è chiusa ma molte squadre stanno ancora cercando l’occasione giusta per completare la rosa. E se c’è un terreno sempre fertile per i colpi last-minute, quello è il mercato degli svincolati. Ogni anno, infatti, troviamo nomi di grande esperienza, qualità e persino giovani promesse ancora senza contratto. Il 2025 non fa eccezione.

Tanti calciatori restano senza squadra per diversi motivi e si tratta di un mercato che viene spesso sottovalutato ma può riservare sorprese interessanti. Che si tratti di una scommessa su un giovane in cerca di rilancio o dell’ultimo colpo d’esperienza per dare equilibrio alla rosa, le opportunità non mancano.

Samuele Vignato.

Svincolati italiani: da Insigne e Bonaventura a Balotelli e Vignato

Lorenzo Insigne, che ha chiuso la sua avventura in MLS con il Toronto FC, vuole tornare in Europa e ha avuto diversi contatti anche con club italiani ma non si è concretizzata nessuna operazione. Anche Giacomo Bonaventura è attualmente senza squadra dopo l'esperienza all'Al-Shabab in Arabia Saudita.

Fa piuttosto riflettere, invece, il fatto che nessuno abbia pensato a Samuele Vignato per il suo progetto tecnico: alla chiusura della parentesi con il Monza nessuno si è fatto avanti per quello che veniva considerato come un ottimo prospetto del nostro calcio (nel 2023 partecipa ha vinto l'Europeo Under-19). Ancora senza squadra Stefano Sensi, Mattia De Sciglio, Alessio Cragno, Simone Verdi e Mario Balotelli.

Mario Balotelli.

Roberto Gagliardini ha lasciato il Monza a fine della passata stagione ma potrebbe accasarsi al Verona: attualmente, però, è svincolato.

Svincolati ex Serie A e stranieri: da Eriksen e Ziyech a Pjanic e Tomiyasu

Tra i profili più altisonanti attualmente liberi spicca quello di Christian Eriksen, ex Manchester United e Inter, che ha lasciato Old Trafford in estate e non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Stessa sorte per Sergio Reguilón, terzino sinistro con esperienze in Premier League e Liga, che era legato al Tottenham fino al 30 giugno.

Ma la lista non finisce qui. Restano ancora liberi anche calciatori dal profilo di Paco Alcácer e Hakim Ziyech, reduci da esperienze in Qatar e Abu Dhabi, e Dele Alli, che dopo la breve esperienza a Como deve valutare bene il suo percorso. Altri calciatori di livello internazionale senza squadra sono Ben Yedder, Oxlade-Chamberlain e Bernat.

Christian Eriksen.

Tra gli ex Serie A che sono finiti nella lista degli svincolati ci sono Tomiyasu, Umtiti, Kovalenko, Bakayoko, Boateng, Karsdorp, Laxalt, Ounas, Success, Pjaca, Rafinha, Rui Patricio, Mario Rui, Dawidowicz, Karamoh, Deulofeu e Pjanic.