Inghilterra-Spagna finale Europei Under 21, dove vederla in TV e streaming: le formazioni Inghilterra-Spagna è la finale degli Europei Under 21 in programma oggi alle 18 alla Adjarabet Arena di Batumi in Georgia. Le formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Inghilterra-Spagna è la finale degli Europei Under 21. Si gioca oggi sabato 8 luglio alle ore 18 alla Adjarabet Arena di Batumi in Georgia, con l'arbitro che sarà Espen Eskås. La Spagna reduce dal largo successo in semifinale contro l'Ucraina sogna di vincere il sesto titolo continentale che le permetterebbe di staccare l'Italia nell'albo d'oro. L'Inghilterra che finora ha vinto tutte le partite segnando 10 gol senza subirne, va a caccia del 3° titolo.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Spagna. Si affrontano due squadre a trazione anteriore, con gli inglesi che punteranno su Palmer, Gibbs-White, Smith Rowe e Gordon e gli iberici con Rodri, Abel Ruiz, Sergio Gómez

Partita: Inghilterra-Spagna

Inghilterra-Spagna Quando: sabato 8 luglio 2023

sabato 8 luglio 2023 Orario: 18:00

18:00 Dove: Adjarabet Arena, Batumi

Adjarabet Arena, Batumi Diretta TV: Rai Sport

Rai Sport Diretta streaming : Rai Play

: Rai Play Competizione: Europei Under 21, finale

Inghilterra-Spagna, dove vederla in diretta TV: il canale in chiaro

Dove vedere in TV Inghilterra-Spagna? La finale degli Europei Under 21 si potrà vedere in diretta TV su Rai Sport in chiaro senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Appuntamento dunque in chiaro sul canale 58 del digitale terrestre con la partita che sarà trasmessa anche su Sky sul canale 227.

Dove vedere Inghilterra-Spagna in streaming gratis

La finale tra Inghilterra e Spagna si potrà vedere anche in streaming in chiaro, sulla piattaforma Rai, Rai Play. Ci si potrà collegare con dispositivi portatili come smartphone, tablet e notebook e fissi. Tutto sfruttando una connessione a internet stabile.

Europei Under 21, le formazioni di Inghilterra-Spagna

L'Inghilterra scende in campo nella finale degli Europei Under 21 con il trio formato da Palmer, Gibbs-White e Smith Rowe, alle spalle di Gordon. La Spagna risponde con il 4-3-3 con il tridente Rodri, Abel Ruiz, Sergio Gómez. Le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Aarons, Harwood-Bellis, Colwill, Garner; Gomes, Jones; Palmer, Gibbs-White, Smith Rowe; Gordon

Spagna (4-3-3): Tenas; Victor Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Álex Baena; Sancet; Rodri, Abel Ruiz, Sergio Gómez