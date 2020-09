Cosa si è fatto Arturo Vidal? Il centrocampista cileno, in campo dal primo minuto contro il Benevento, è stato costretto a uscire nella ripresa a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Conte non ci ha pensato due volte e lo ha tolto per inserire al suo posto Barella. Nelle prossime ore si avranno ulteriori notizie sulle condizioni dell'ex centrocampista del Bayern Monaco.

L'ex mediano del Barcellona ha abbandonato il rettangolo verde con una smorfia di dolore e disappunto, palesando un'andatura zoppicante Vidal: soltanto gli esami strumentali potranno chiarire qual è l'entità dell'infortunio, se c'è lesione ed eventuali tempi di recupero. Il "todocampista" sudamericano era stato schierato nella formazione iniziale e la differenza s'è vista tutta, almeno fino a quando non ha dovuto alzare bandiera bianca. Un brutto segnale: ha sentito un lieve dolore alla gamba destra, a quel punto né il calciatore né Conte hanno voluto corre rischi ulteriori.

La storia recente degli infortuni accende i riflettori su quando accaduto negli ultimi due anni tra Bayern Monaco e Barcellona. In Germania dovette fermarsi nel periodo compreso tra aprile e luglio per oltre 3 mesi a causa prima di un'infiammazione al ginocchio e poi dell'operazione che lo tenne fuori per 8 gare (11 nel complesso, conteggiando anche le 3 delle settimane precedenti). Chiuso il rapporto con i bavaresi, in Catalogna Vidal non ha avuto grossi problemi: in due stagioni è stato assente solo per 2 partite e per indisposizioni per nulla relative a problemi muscolari.

Per avere un'idea di quanto sia importante come pedina nello scacchiere di Conte basta dare un'occhiata alle statistiche relative ai 52 minuti giocati a Benevento: s'è piazzato davanti alla difesa, sostenendo il lavoro svolto da Gagliardini e Sensi; ha sfiorato anche il gol; ha toccato 51 palloni; servito 36 passaggi su 43 con una precisione dell'84%.