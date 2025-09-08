Infortunio Rrahmani, salterà l’esordio in Champions League con il City: quando rientrerà in campo

Il Napoli perde Rrahmani per infortunio, sarà out per almeno tre settimane: quali partite salterà e quando tornerà a disposizione di Antonio Conte.

La sosta per le nazionali ha portato una brutta notizia al Napoli che ha perso Amir Rrahmani per infortunio. Il difensore ha alzato bandiera bianca nella partita del Kosovo contro la Svizzera, tanto da uscire all'intervallo a causa dei suoi problemi fisici. Gli esami strumentali hanno riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a stare fermo per almeno tre settimane, saltando anche una partita cruciale per gli azzurri come l'esordio in Champions League.

Quante partite salta Rrahmani per infortunio

Non è una buona notizia per gli azzurri che tra la fine della scorsa stagione e l'avvio del nuovo campionato sono stati costretti ad adattarsi sempre in difesa. Dopo il rientro di Buongiorno questa volta tocca a Rrahmani restare in tribuna a causa di un problema fisico che richiederà riposo e pazienza: si parla di almeno tre settimane per superare la lesione di basso grado alla coscia destra e per questo il ritorno in campo è previsto per la fine del mese di settembre, in occasione della partita di Serie A contro il Pisa.

Le sue condizioni saranno da valutare giorno dopo giorno e per questo le prime indicazioni sono puramente indicative. Di sicuro Rrahmani non ci sarà al rientro in campionato contro la Fiorentina e sicuramente salterà anche l'esordio in Champions League contro il Manchester City, partita fondamentale per il Napoli per cominciare bene il cammino europeo. Conte spera di riaverlo per il 22 settembre e per il momento cercherà nuove soluzioni in difesa per continuare l'ottimo cammino delle prime due giornate, affidandosi anche al. nuovo arrivato Beukema e alla garanzia Juan Jesus che lo scorso anno ha sostituito Buongiorno per gran parte del girone di ritorno.