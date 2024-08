Infortunio per Zaniolo, salta Inter-Atalanta: problema muscolare per il numero 10, i tempi di recupero

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Brutta notizia per Gian Piero Gasperini in vista di Inter-Atalanta: Nicolò Zaniolo si è fermato per un risentimento all'adduttore sinistro e salterà il big match di venerdì dello stadio Meazza.

Nella seduta di allenamento di ieri, il numero 10 ha accusato un problema muscolare, che lo costringerà a saltare la sfida tra la Dea e i campioni d'Italia in carica. A riferirlo è Bergamonews. Potrebbe tornare a disposizione subito dopo la sosta, ovvero quando l'Atalanta debutterà al Gewiss Stadium contro la Fiorentina.

Problema muscolare per Zaniolo, i tempi di recupero

Nicolò Zaniolo è arrivato in estate dal Galatasaray ma ha saltato la Supercoppa Europea contro il Real Madrid e la prima di campionato contro il Lecce per una tendinite: l'ex calciatore della Roma contro il Torino ha giocato i suoi primi venti minuti ufficiali da giocatore dell'Atalanta ma non è riuscito ad evitare la sconfitta alla Dea nella seconda di campionato.

Proprio quando aveva bisogno di trovare un po' di continuità e di iniziare a mettere minuti nelle gambe, ecco che è arrivato questo problema muscolare che lo fermerà per diversi giorni: Zaniolo dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini dopo la sosta per le nazionali.

L'Atalanta a lavoro per la trasferta contro l'INter

Il comunicato dell'Atalanta dopo la seduta di allenamento di oggi: "Continua al Centro Bortolotti la preparazione alla partita di venerdì sera contro l'Inter per la 3ª giornata della Serie A Enilive 2024/25. Oggi era in programma una doppia seduta di lavoro. Domani, giovedì 29 agosto, la squadra si allenerà al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".

Lavoro individuale sul campo per Sead Kolasinac e per Mitchel Bakker, Ibrahim Sulemana ha svolto una seduta a parte in piscina: Giorgio Scavini e Gianluca Scamacca hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero.