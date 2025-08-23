Infortunio per Immobile durante Roma-Bologna: il gesto di Orsolini preoccupa la panchina

Esordio con il Bologna in Serie A disastroso per Ciro Immobile. L'ex centravanti della Lazio ha subito un infortunio di natura muscolare durante la partita contro la Roma. Niente da fare per l'esperto calciatore costretto ad abbandonare il campo, dopo essersi subito reso conto della serietà del problema. Il compagno Orsolini con un gesto ha spiegato alla panchina l'entità del guaio di Immobile.

Infortunio Immobile in Roma-Bologna, cosa è successo

Poco prima della mezz'ora di Roma-Bologna, un generoso Immobile ha tentato uno scatto in profondità. Purtroppo il centravanti ha accusato un problema alla gamba destra, e ha rallentato vistosamente fino a fermarsi. Piegato in due e visibilmente preoccupato, il calciatore ha subito capito che l'entità del problema era seria.

Orsolini spiega alla panchina cosa è successo a Ciro Immobile

Le telecamere hanno indugiato su Orsolini. L'attaccante ha subito indicato alla panchina l'entità dell'infortunio di Immobile. Si è portato le braccia in alto mimando quasi una X come ad evidenziare una possibile rottura o comunque un problema di natura muscolare. Inevitabile il cambio con Immobile che ha lasciato il posto a Castro.

Infortunio al quadricipite per Ciro Immobile che lentamente e supportato da compagni e addetti ai lavori è tornato negli spogliatoi, con il ghiaccio. Molto deluso il neoacquisto che si è morso anche la maglia per provare a sfogare la sua frustrazione. La speranza è che possa trattarsi di una tipologia di infortunio risolvibile in poco tempo, anche se le sensazioni non sono delle migliori. In caso di lesione, i tempi per rivederlo in campo potrebbero essere tutt'altro che brevi. Ora bisognerà vedere cosa succederà a freddo, visto che a caldo lo stesso Immobile non è sembrato avere segnali incoraggianti sin da subito. Un modo davvero infelice di iniziare la sua nuova avventura in Serie A.