L'eliminazione dalla Champions League rischia di non essere l'unica brutta notizia per l'Atalanta dopo la serata in casa del Real Madrid. I nerazzurri torneranno dalla Spagna con un infortunio preoccupante sul fardello: quello di Robin Gosens, uscito al 56′ dopo aver accusato un problema muscolare. L'esterno tedesco si è toccato l'adduttore della coscia sinistra e ha immediatamente chiesto il cambio. In attesa di cenni dalla panchina, ha tentato qualche movimento per verificare la tenuta del muscolo, ma non ha voluto forzare ed ha abbandonato il campo, sostituito da Ilicic.

Infortunio Gosens: i tempi di recupero e il possibile rientro

L'entità dell'infortunio di Gosens andrà chiaramente approfondita negli esami che il giocatore effettuerà nelle prossime ore. Nella migliore delle ipotesi potrebbe trattarsi di una contrattura guaribile nel giro di qualche giorno. In caso di problemi più seri Gosens sarà costretto ad uno stop di diverse settimane. La sosta per le nazionali potrebbe favorire il suo recupero e allevierebbe in qualche modo la sua assenza, pesantissima per l'Atalanta alla luce del suo contributo offensivo (ha raggiunto i 10 gol stagionali per la seconda annata di fila) e vista la mancanza di grandi alternative sulle fasce.

L'Atalanta sta vivendo una stagione piuttosto complicata in chiave esterni. Hateboer, l'altro titolare, è fuori da settimane a causa di un problema al piede complicato da risolvere: il suo rientro è previsto non prima dell'inizio di aprile. Maehle, arrivato a gennaio, di fatto è l'unico ricambio di un certo livello. A completare le soluzioni sulle corsie esterne restano i giovani Ruggeri e Ghislandi, che Gasperini potrebbe essere costretto a coinvolgere nelle prossime partite.