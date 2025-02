video suggerito

Infortunio per Carnesecchi nel riscaldamento di Atalanta-Torino: brutta notizia per Gasperini Carnesecchi si è fermato nel riscaldamento prima del match tra Atalanta e Torino: risentimento muscolare all'adduttore destro per il portiere titolare della Dea. Al suo posto gioca Rui Patricio.

A cura di Vito Lamorte

Marco Carnesecchi si è fermato nel riscaldamento prima del match tra Atalanta e Torino: problema muscolare per il portiere titolare della Dea. Al suo posto gioca Rui Patricio, all'esordio in campionato. Non proprio una buona notizia per Gasperini, che non rinuncia mai al suo estremo difensore.

Durante la preparazione del match contro i granata si è fermato per un problema fisico il portiere della Dea: in base alle prime indiscrezioni si dovrebbe trattare di un risentimento muscolare all'adduttore destro ma soltanto nelle prossime ore si capiranno meglio le condizioni e gli eventuali tempi di recupero.

Esordio per Rui Patricio con l'Atalanta in campionato

Per Rui Patricio, ex portiere della Roma, si tratta dell'esordio in campionato con l'Atalanta. Arrivato in estate dal club giallorosso, l'estremo difensore portoghese finora aveva collezionato una sola presenza in Coppa Italia contro il Cesena.