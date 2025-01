video suggerito

Infortunio Calhanoglu, sospiro di sollievo per l’Inter: quante partite salta e quando torna Nessuna lesione per Calhanoglu, uscito dal campo per infortunio durante la partita di Supercoppa contro il Milan: Inzaghi lo ritroverà presto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'emergenza infortuni ha travolto l'Inter ma c'è una notizia positiva che riguarda le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco si era infortunato durante la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad ed era stato costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo, facendo spaventare tutti i suoi tifosi che temevano già un lungo stop per lui. Ma dopo gli esami strumentali i nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo perché sono state escluse lesioni muscolari.

Il peggio è stato evitato, ma probabilmente il centrocampista non scenderà in campo nella partita contro il Venezia in programma domenica. Nel comunicato ufficiale l'Inter ha annunciato che le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, ma quasi sicuramente la sua assenza dal campo non sarà molto lunga.

Quante partite salta Calhanoglu

Oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali all'Humanitas di Rozzano e non sono state rilevate lesioni. Per lui solo una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra, lo stesso infortunio che era capitato a Marcus Thuram nella partita contro la Juventus in Arabia Saudita. Calhanoglu quindi potrà tornare presto a disposizione di Inzaghi e il comunicato da trapelare ottimismo: "Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".

Ma quando potrà tornare in campo? Sicuramente il centrocampista non ci sarà a Venezia domenica, perché avrà bisogno di qualche giorno in più per recuperare, e forse non potrà essere arruolabile neanche per il recupero contro il Bologna che si giocherà mercoledì 15 gennaio a San Siro. Presumibilmente, se il recupero dovesse procedere secondo i piani, Calhanoglu tornerà in campo il prossimo weekend, in occasione della partita contro l'Empoli di domenica 19.