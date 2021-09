Infinity rimborsa gli utenti per i disservizi in Champions: come ottenere l’indennizzo Infinity, che detiene i diritti per 121 partite della Champions League fino al 2024, attraverso un comunicato ha fatto sapere che rimborserà i propri utenti, indicando anche tempistica e modalità per avere accesso al risarcimento. Ecco a chi spetterà e qual è il periodo di tempo concesso agli abbonati.

La visione del calcio in streaming si sta rivelando un calvario per i tifosi che, dalla Serie A fino alla Champions, hanno sottoscritto gli abbonamenti proposti dalle piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione in chiaro delle partite. La stagione è appena iniziata ma sia a causa dei disservizi di DAZN – l'ultimo e grave in ordine di tempo è capitato in occasione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio – sia per alcune difficoltà mostrate anche da Infinity+ in relazione alla prima giornata di Champions League la pazienza degli utenti/spettatori s'è già esaurita.

Sia la app che ha sottratto a Sky anni di collaborazione con la Serie A sia il canale di Mediaset hanno offerto ai loro abbonati scuse e un indennizzo per le falle nell'erogazione del servizio. "È peggio di DAZN", fu uno dei commenti più gettonati nella due giorni di Coppa in riferimento ai disturbi riscontrati durante la diretta degli incontri. Infinity, che detiene i diritti per 121 partite della competizione continentale per club fino al 2024, attraverso un comunicato ha fatto sapere che rimborserà i propri utenti, indicando anche tempistica e modalità per avere accesso al risarcimento.

Caro cliente -si legge in una nota della OTT di Mediaset -, nonostante la scrupolosa preparazione tecnica in atto da settimane per assicurare la miglior visione, in occasione della trasmissione delle prime partite di Champions League, le strutture di Infinity+ hanno registrato comportamenti informatici anomali che hanno generato ad alcuni utenti difficoltà di accesso inaccettabili.

L'attivazione del rimborso, che avverrà solo previo verifica delle segnalazioni arrivate alla piattaforma, sarà automatica.