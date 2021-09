Infinity risarcirà gli abbonati dopo i disservizi in Champions: “Scusate, eravate tantissimi” Da questa stagione anche Mediaset Infinity trasmette le partite della Champions League. Infinity, nel giorno in cui è iniziata la fase a gironi, è andata in tilt. Tanti problemi per gli abbonati che si sono lamentati sui social. Al termine delle partite, Mediaset Infinity sui social ha fatto sapere che risarcirà gli abbonati.

A cura di Alessio Morra

La Champions League è iniziata con il piede sbagliato per Infinity, che da questa stagione trasmette la maggior parte dei match della competizione calcistica più importante per club. Tanti tifosi si sono collegati e speravano di vedere Malmo-Juventus, Villarreal-Atalanta, Young Boys-Manchester United o Barcellona-Bayern, ma purtroppo hanno avuto tante difficoltà. Al termine delle partite della prima giornata Mediaset Infinity su Twitter ha fatto sapere a tutti gli abbonati che li risarcirà: "Abbiamo deciso di prolungare a tutti di 15 giorni la scadenza del mese di fatturazione".

Problemi e disservizi per Infinity

Molti abbonati a Infinity sui social si sono lamentati per una serie di problemi e di disservizi. Le immagini si sono bloccate spesso soprattutto in avvio delle partite. Problemi di varia natura: dal buffering o allo schermo nero, c'è chi ha scritto su Twitter: "Infinity+ è peggio di DAZN". Va detto però che c'è stato anche chi non ha riscontrato alcun tipo di problema e ha applaudito Infinity per la qualità delle immagini.

Mediaset Infinity risarcirà gli abbonati

Quando le partite della prima giornata sono terminate, attraverso il profilo Twitter, Mediaset Infinity si è scusata con tutti gli abbonati per i notevoli disservizi, ha fatto sapere che il problema non dipendeva da loro e soprattutto agli abbonati ha promesso che li risarcirà, prolungando di quindici giorni la scadenza del mese di fatturazione: "Scusate, eravate tantissimi. Ci scusiamo con chi ha avuto disservizi nonostante il problema non sia stato causato da noi. Abbiamo deciso di prolungare a tutti di 15 giorni la scadenza del mese di fatturazione di Infinity+".