Rimborso DAZN, come avere l’indennizzo dopo i problemi di Sampdoria-Napoli DAZN dopo i problemi nella visione di Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, match della 5a giornata di Serie A, ha deciso di offrire ai propri abbonati un indennizzo. Non sono state comunicate le modalità e la formula dello stesso, anche se c’è un precedente nella scorsa annata relativo ad Inter-Cagliari.

A cura di Marco Beltrami

Oltre ai temi legati strettamente al campo, a tenere banco dopo la 5a giornata di Serie A sono ancora i problemi di DAZN. Tantissimi abbonati pronti per la visione di Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino hanno dovuto fare i conti con il black-out della piattaforma streaming. Impossibile accedere ai contenuti per più di mezz'ora e tifosi infuriati sui social per aver perso ben 35′ di partite. Una situazione che ha spinto DAZN, emittente che detiene i diritti televisivi del massimo campionato italiano, a scusarsi e promettere un indennizzo attraverso una nota ufficiale. Come si potrà ottenere il rimborso? Al momento la piattaforma non ha ancora comunicato le modalità dello stesso. Nel frattempo il caso, già finito in Parlamento, potrebbe essere un'ulteriore spinta verso un'eventuale sub-licenza ad un altro operatore televisivo come Sky.

DAZN annuncia indennizzi dopo i problemi, chi riceverà il rimborso

Questa volta, anche alla luce dell'entità del problema e della pioggia di segnalazioni da parte degli utenti, DAZN ha annunciato prontamente degli indennizzi per tutti coloro i quali hanno perso quasi un tempo delle due partite di Serie A. In particolare tutti gli "impattati" (ovvero coloro i quali non sono riusciti a vedere i match") saranno ricontattati dall'emittente e riceveranno appunto un indennizzo. A giovarne non saranno solo gli abbonati che si sono rivolti al customer service, ma anche tutti quelli utenti che pur senza segnalazione non hanno potuto assistere ai match (a quanto pare i problemi maggiori si sono verificati sulle Smart TV). Per questo DAZN è al lavoro per individuare in toto, tutti coloro i quali sono stati penalizzati dal problema tecnico.

Ancora problemi per Dazn: il precedente e il mese gratis per gli abbonati

In che modo gli abbonati saranno rimborsati? DAZN al momento non ha comunicato né il modo né la formula dell'indennizzo. C'è un unico precedente relativo alla scorsa stagione, quando furono riscontrati problemi nella visione di Inter-Cagliari e i tifosi si riversarono in massa sui social. Anche in quella situazione la piattaforma streaming decise di rimborsare gli abbonati, e lo fece attraverso una mail in cui per scusarsi dei problemi legati a "fornitori esterni", si offriva un mese gratuito di accesso a DAZN. Come giovarne? Sfruttando il link inserito nella comunicazione e accedendo alla pagina con le proprie credenziali, seguendo poi tutte le istruzioni inserite nella mail oppure rivolgendosi al servizio clienti. Sarà lo stesso anche questa volta?