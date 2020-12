Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Serie A nel 2020. Basterebbe questo per evitare di ascoltare discorsi paradossali sul rendimento del fuoriclasse portoghese o simili castronerie ma, se proprio siamo costretti, ci affidiamo ai numeri. Il numero 7 della Juventus è il calciatore che ha realizzato più gol nell'anno solare che sta per concludersi: sono 33 le reti di CR7, che aveva inaugurato il 2020 con una tripletta al Cagliari e l'ha chiuso con la doppietta di Parma dello scorso weekend. Numeri impressionanti per l'ex Manchester United e Real Madrid, che non si pone limiti e in questa prima parte di stagione ha realizzato 16 gol in 14 match ed è in testa alla classifica cannonieri della Serie A (12). Fame di vittorie, di titoli di squadra e individuali: nelle scorse ore è arrivato anche il Golden Foot 2020, premio che ogni anno viene consegnato a quel campione che, secondo i voti dei tifosi e di una speciale giuria di giornalisti, è risultato il miglior giocatore dell’anno solare.

Il campionato italiano sta vivendo un momento piuttosto esaltante per quanto riguarda gli attaccanti e lo dimostrano i numeri di Ciro Immobile della Lazio, 28 gol nel 2020; Romelu Lukaku dell'Inter (22) e Zlatan Ibrahimovic del Milan (20). Si tratta di tre attaccanti molto diversi tra loro, per caratteristiche individuali e per il modo in cui gioca la squadra, ma che riescono sempre a trovare la via del gol.

A completare il quadro degli attaccanti più prolifici del nostro campionato nel 2020 ci sono Ciccio Caputo del Sassuolo con 19 reti, Andrea Belotti del Torino con 18, Edin Dzeko della Roma, João Pedro del Cagliari, Fabio Quagliarella della Sampdoria e il tandem dell'Atalanta Luis Muriel- Duvan Zapata con 15. Tutti nomi di grandissimo valore, che riescono ad esaltare le qualità delle loro squadre e le aiutano a conseguire i loro obiettivi stagionali.