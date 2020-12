Smaltita la delusione per essere arrivato dietro a Lewandowski nella classifica del prestigioso premio FIFA The Best, Cristiano Ronaldo si è subito rifatto: in campo e fuori. Dopo le due reti segnate al Parma, il cinque volte Pallone d'Oro ha infatti ricevuto il ‘Golden Foot Award': premio che ogni anno viene consegnato a quel campione che, secondo i voti dei tifosi e di una speciale giuria di giornalisti, è risultato il miglior giocatore dell’anno solare.

A confermare il successo di CR7, che ora potrà lasciare l'impronta dei propri piedi sulla ‘Champions Promenade' situata sul lungomare del Principato di Monaco, è stata la stessa Juventus con una nota stampa pubblicata sul sito: "Un altro riconoscimento per un campione sensazionale. Oggi Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot Award – si legge nel comunicato bianconero – Un premio particolare e speciale, perché per regolamento un calciatore lo può vincere una sola volta nella carriera: proclamato vincitore lo scorso 1° dicembre, CR7 è stato premiato oggi a porte chiuse, a causa dell’emergenza sanitaria".

Il quarto juventino a vincere il ‘Golden Foot Award"

"Ricevere questo premio è un onore – ha dichiarato il portoghese – Sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol". Per il club bianconero, premiato anche con il ‘Golden Foot Prestige' assegnato ad Andrea Agnelli, riconoscimento alla carriera dedicato esclusivamente ad un presidente ancora in attività, si tratta del quarto giocatore che ha vinto il premio dal 2003 ad oggi. In passato furono infatti premiati anche Pavel Nedved (nel 2004), Alessandro Del Piero (2007) e Gigi Buffon (2016). La scorsa edizione è stata invece vinta da un ex compagno di Cristiano Ronaldo: Luka Modric.