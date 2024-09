Conceiçao si presenta alla Juve e si paragona a Cristiano Ronaldo: “Mi rivedo in lui”

video suggerito

Francisco Conceiçao si è presentato alla Juventus in conferenza stampa: l'esterno portoghese ha parlato della sua scelta di accettare la proposta bianconera e del suo idolo Cristiano Ronaldo.

A cura di Vito Lamorte

Francisco Conceiçao si è presentato alla Juventus in conferenza stampa dopo aver già esordito contro la Roma nell'ultimo turno prima della pausa per le nazionali. Il calciatore portoghese ha rimediato un problema fisico che lo terrà fuori per qualche settimana ma è concentrato sulla squadra bianconera e sugli obiettivi della Vecchia Signora.

L'esterno arrivato dal Porto ha raccontato la sua scelta di accettare la proposta della Juve e sul primo periodo: "Mi sto trovando bene, sono stato accolto benissimo e sono felice di essere qui. Ovviamente ho più facilità di comunicazione con i brasiliani. Ora voglio solo dare continuità al mio lavoro. Perché ho scelto la Juve? Quando ti chiama un club come questo è ovvio che vuoi unirti a loro il più rapidamente possibile. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta".

Chico Conceiçao si paragona a Cristiano Ronaldo: "Mi rivedo in lui"

Il nuovo calciatore della Vecchia Signora ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, suo idolo e compagno di nazionale: "Non ho ancora parlato con Cristiano del mio arrivo a Torino. Sicuramente ne parlerò. Ci sono molte coincidenze nella traiettoria tra me e lui. Per me è un punto di riferimento, così come per tutti i portoghesi: ovviamente mi rivedo in lui, nella sua voglia di migliorare sempre. Credo di essere anche io così".

Sulle caratteristiche e sul rapporto con Thiago Motta ha dichiarato: "Penso che il dribbling e l'uno contro uno siano le mie qualità principali. Dove mi piace giocare di più? Questa sarà una scelta del mister, ma sulla destra mi sento più a mio agio. Sono sicuro che con l'aiuto dell'allenatore migliorerò molto e mi porterà a un livello successivo".

In merito alle richieste che gli ha fatto l'allenatore in occasione della sfida con la Roma, Chico Conceiçao ha risposto così: "Non mi ha chiesto nulla in particolare. Mi ha detto di godermi l'esperienza e di mostrare il mio calcio. Ed è quello che ho fatto. Non avendo fatto la preparazione non sono ancora al massimo del livello, ma lo raggiungerò".