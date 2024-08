Cristiano Ronaldo svela il vero motivo per cui ha pianto a Euro 2024: è puro narcisismo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Gli Europei di Cristiano Ronaldo sono finiti con zero gol segnati, una statistica che fa impressione visti i numeri dell'intera carriera. Una delle immagini più vivide dell'ultimo torneo giocato con il Portogallo sono le lacrime di rabbia scese sul suo viso dopo l'errore dal dischetto alla fine del primo tempo supplementare contro la Slovenia. Una vera crisi di pianto subito dopo la parata di Oblak che gli stava sbarrando la strada verso i quarti di finale.

Davanti alle immagini del campione devastato i tifosi avevano pensato subito al peso delle responsabilità che si era fatto sentire nel modo più pesante possibile: il portoghese è il leader della sua nazionale, il grande simbolo del calcio mondiale, e il rigore appena sbagliato rappresentava una delusione per tutto il suo Paese. Ma la realtà è ben diversa da ciò che sembra ed è stato immaginato ed è stato lo stesso Cristiano Ronaldo a rivelarla scatenando le polemiche.

La verità dietro alle lacrime di Cristiano Ronaldo

Molto candidamente il portoghese ha rivelato la vera motivazione che si nascondeva dietro alla sua crisi di pianto. Sul suo canale Youtube è andata in onda un'intervista assieme a Rio Ferdinand che ha ascoltato le sue parole con sguardo quasi allibito: "Per esempio, ho pianto il giorno in cui ho sbagliato il rigore… quando ho pianto, non è perché pensavo che se non avessi segnato il Portogallo sarebbe stato eliminato e il mondo mi sarebbe crollato addosso. Non è per questo".

E allora perché quelle lacrime? La verità ha fatto sollevare un polverone: "La gente, non mi conosce. Immagina che vedendo gli ultimi 27 rigori, tu segni. E in quel periodo, ti senti male per te stesso. Le persone che vengono allo stadio, i tuoi figli, tua mamma, la tua ragazza, tutti. Mi sento triste per questo". Le lacrime di Cristiano Ronaldo erano dettate dalla frustrazione di aver messo fine alla sua serie positiva di calci di rigore, spezzata dalla parata di Oblak, e dalla tristezza di aver deluso la sua famiglia.

Il record personale era infranto e per questo è caduto in un pianto inconsolabile. Al primo posto non c'era il peso dell'eliminazione del Portogallo, fortemente condizionato dal suo rigore sbagliato, ma in verità la sua rabbia era dettata da ben altri pensieri che hanno fatto infuriare i tifosi: in tanti lo hanno accusato di pensare a sé stesso, anche in una situazione del genere, e di tenere soltanto alle sue statistiche personali.