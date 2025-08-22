Infantino consegna la Coppa del Mondo a Trump, la scena è surreale: “Posso tenermela?”

Calcio
Alla Casa Bianca è stato ufficializzato il primo atto formale dei Mondiali 2026, il sorteggio che avverrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Un evento durante il quale non sono mancati siparietti divertiti tra Gianni Infantino e Donald Trump.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Il sorteggio ufficiale dei Mondiali di calcio 2026 si svolgerà il prossimo 5 dicembre al Trump-Kennedy Center di Washington: lo ha annunciato Donald Trump nello Studio Ovale alla presenza di Gianni Infantino, presidente FIFA nella giornata di venerdì 22 agosto, in una conferenza stampa a tratti surreale. Come in occasione della consegna del trofeo più ambito nel mondo del calcio: "Lo possono toccare solo i vincitori" ha sottolineato il numero 1 del calcio mondiale. Ricevendo come risposta, una richiesta precisa: "Posso ternermela?"

L'incontro formale tra Trump e Infantino alla Casa Bianca

La Casa Bianca sembra sempre più una bacheca vivente di trofei e cimeli anche sportivi dal momento in cui gli Stati Uniti sono diventati il baricentro del calcio mondiale, con una serie di eventi organizzati a livello planetario che ne stanno facendo l'ombelico del mondo del pallone, con il beneplacito della FIFA. L'ultimo atto si è consumato nella giornata di venerdì 22 agosto in occasione dell'ufficialità delle date e della location del sorteggio dei Mondiali che si svolgeranno dal 2026 in USA, Canada e Messico. Con Donald Trump che ha dato il meglio di sé, coadiuvato da un Gianni Infantino che si è prestato ad una conferenza stampa decisamente sui generis.

Il siparietto tra Infantino e Trump sulla Coppa: "La possono toccare solo i vincenti…."

Uno dei momenti più surreali è stata proprio la consegna del trofeo da presidente a presidente: "E' il trofeo dei vincitori ed è una coppa che possono toccare solamente in pochi" ha esordito Infantino. "Solo il presidente della FIFA, i club e i giocatori che la vincono. Insomma solo i vincenti e siccome lei è un vincitore può toccarla anche lei". Parole che hanno accompagnato il gesto di dare il trofeo a Trump che, sfoggiando un cappello con la scritta "Trump aveva ragione su tutto", si è lasciato andare ad un "Bene, allora posso tenerla?". Una richiesta legittima, visto che nella Stanza Ovale fa già sfoggio il Trofeo del Mondiale per Club e una medaglia appartenente ai vincitori del torneo e che sparì misteriosamente durante la premiazione.

Quando si svolgeranno i sorteggi per i Mondiali 2026

Tutti divertiti e soddisfatti, rendendo meno formale un incontro seguito in diretta mondiale da centinaia di televisioni, in cui si è ufficializzato il primo appuntamento di rilievo dei Mondiali, circa sei mesi prima, con il sorteggio che avverrà al Kennedy Center il prossimo 5 dicembre. Kermesse che avrà un riverbero economico e un impatto enorme sugli Stati Uniti, portando negli USA in 4 settimane circa 6 milioni di tifosi nelle 16 città coinvolte, con circa 35 miliardi di euro in entrate.

0 CONDIVISIONI
