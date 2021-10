Incubo per Mandragora, l’infortunio al ginocchio è grave: possibile operazione Rolando Mandragora deve fare i conti con un altro brutto infortunio. Il centrocampista del Torino uscito in lacrime nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Napoli, ha rimediato la lesione del menisco interno del ginocchio e potrebbe finire sotto i ferri. La nota ufficiale della società granata.

A cura di Marco Beltrami

Rolando Mandragora sta vivendo un incubo. Nuovo infortunio per il talentuoso centrocampista del Torino che nella sua giovane carriera ha già dovuto fare i conti con alcuni gravi problemi fisici. Il club granata attraverso una nota ha ufficializzato l'esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore, confermando i timori della vigilia. Si teme un lungo stop.

Il 24enne ha alzato bandiera bianca nel primo tempo di Napoli-Torino a causa di un infortunio al ginocchio. Mandragora è stato costretto a lasciare il campo, in preda allo scoramento dopo essersi accorto della gravità del problema che potrebbe costringerlo a finire sotto i ferri. Questo il comunicato del Toro: "Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando Mandragora, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni".

Al momento difficile stabilire con precisione le tempistiche per il rientro che potrebbero aggirarsi anche sui due mesi nella peggiore delle ipotesi. Mandragora sembra avere un conto aperto con la sfortuna, come confermato dai tanti infortuni che ha già dovuto affrontare in carriera. Questa lesione al menisco infatti è il quarto problema fisico grave del classe 1997. Il primo nel 2016 ai tempi del prestito dalla Juventus al Pescara, con la frattura del metatarso che lo costrinse, a 209 giorni di stop. Poi l’intervento al piede, con altri 176 giorni a riposo. Nel 2020 come se non bastasse la rottura del legamento crociato con l’Udinese, con 19 partite saltate.